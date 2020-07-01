Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ermont
Je recommande cet établissement. Ma mère a eu la chance de passer ses derniers mois aux Primevères. Elle appréciait, et nous aussi, le cadre spacieux et lumineux. Elle était reconnaissante, et nous aussi, de la sollicitude des soignants, toujours souriants, toujours respectueux de sa personne, toujours échangeant des mots gentils et attentionnés avec elle et avec nous. Un vrai lien s'était créé avec infirmières, aides-soignantes, dames de service. Pour nous ses enfants, petits-enfants et arrière petites filles, c'était un plaisir de venir la voir, de se promener avec elle dans le grand jardin, d'assister aux animations. Alors un grand, grand MERCI à tout le personnel des Primevères. Famille DROUOT - LHOUMEAU
Par Danièle D. • Residence Les Primeveres , Ermont
Ma mère ne voulait pas venir à l Ehpad. Nous luis avions promis que c était pour un essai et que si ça n allait pas, elle pourrait retourner chez elle. Des le lendemain de son arrivée, elle nous a dit " c est formidable ! " . Bien sûr que lorsque l état de notre parent le permet, il est mieux qu il reste chez lui mais Ma mère s est sentie rassurée et entourée d affection. Elle est décédée le 28 février de cette année. Vers la fin de sa vie elle ne parlait plus beaucoup mais je me souviendrai toujours de son visage qui s illuminant quand elle voyait le personnel. Bien sûr elle avait ses préférées comme Florence, Astou, keren, Valérie et bien d autres. Elle me disait " elle est formidable " Alors merci à l Ehpad les primeveres parce que ma mère s est sentie protégée entre vos murs. Bien sûr rien n est parfait mais le plus important y est, la bienveillance, la compassion, l empathie et l affection. Merci d' avoir permis à ma mère de se sentir si bien entourée.
Par Jocelyne I. • Residence Les Primeveres , Ermont
Ma maman a vécu ses 7 dernières années à la Résidence des Primevères au sein d'une belle famille composée de co-résidents bienveillants, d'un personnel de soins avisé ainsi que d'une équipe d'encadrement présente et à l'écoute. Grand merci à chacun d'avoir contribué à faire de cet agréable espace de vie un lieu chaleureux, cordial et protecteur. CP
Par Corinne P. • Residence Les Primeveres , Ermont
Résidence très agréable, le personnel administratif et soignant sont à l'écoute et bienveillant avec les résidents et les famillles, ils font tout pour mettre à l'aise les familles qui intègre la résidence, ce qui est leur point fort pour moi. Je recommande cet établissement.
Par Edith G. • Residence Les Primeveres , Ermont
Un établissement à taille humaine, du personnel à l'écoute et bienveillant et une réactivité par rapport à une situation d'urgence pour le placement de mon père. Admis en séjour temporaire, il a fait le choix de rentrer chez lui en foyer logement, mais il n'exclut pas de revenir lorsque son état de dépendance ne lui permettra plus de rester à son domicile. Merci à toute l'équipe administrative, soignante et médicale, qui a été disponible et qui a pris en compte nos demandes. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur mission d'accompagnement.
Par Armelle B. • Residence Les Primeveres , Ermont