Ma mère ne voulait pas venir à l Ehpad. Nous luis avions promis que c était pour un essai et que si ça n allait pas, elle pourrait retourner chez elle. Des le lendemain de son arrivée, elle nous a dit " c est formidable ! " . Bien sûr que lorsque l état de notre parent le permet, il est mieux qu il reste chez lui mais Ma mère s est sentie rassurée et entourée d affection. Elle est décédée le 28 février de cette année. Vers la fin de sa vie elle ne parlait plus beaucoup mais je me souviendrai toujours de son visage qui s illuminant quand elle voyait le personnel. Bien sûr elle avait ses préférées comme Florence, Astou, keren, Valérie et bien d autres. Elle me disait " elle est formidable " Alors merci à l Ehpad les primeveres parce que ma mère s est sentie protégée entre vos murs. Bien sûr rien n est parfait mais le plus important y est, la bienveillance, la compassion, l empathie et l affection. Merci d' avoir permis à ma mère de se sentir si bien entourée.

Par Jocelyne I. • Residence Les Primeveres , Ermont