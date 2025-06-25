Mon grand père a été accueilli dans cette maison de retraite pour un court séjour et je ne peux que la recommander. L'équipe est bienveillante et a l'écoute aussi bien pour mon grand père que pour nous qui étions un peu stressé de le laisser pour la première fois dans ce genre de structure. Ils ont su nous rassurer et nous ont permis de garder un contact privilégié avec lui. Merci a vous.

Par Nawel K. • Résidence Du Val De France , Domont