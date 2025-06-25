Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Domont
Ma maman a séjourné ces derniers mois sur la résidence Val de France. Elle a été accompagnée pour sa fin de vie sur la résidence, comme elle le souhaitait. L'équipe soignante et paramédicale ont été à notre écoute, ils nous ont laissé être au chevet de maman jour et nuit afin d'être présents dans ses derniers instants. Nous avons ressenti beaucoup de bienveillance, et c'est ce que nous avions besoin à ce moment là.
Par Angélique F. • Résidence Du Val De France , Domont
Ma Maman qui vient de DCD y a passé les 14 dernièrs mois de sa vie là-bas et cela s'est déroulé infiniment mieux que je n'osais l'imaginer. Il y a une équipe absolument exceptionnelle tant pour les soins, que l'amimation etc... On pouvait y passer absolument n'importe quand tout était parfait: la chambre nickel, ma mère "toute belle" et souriante. Soit une "situation" à l'opposé TOTAL de toutes les horreures entendues ça et là sur certains Ephad. Comme quoi il ne faut jamais "généraliser". Encore bravo et merci à toute l'équipe du Val De France.
Par Kahn L. • Résidence Du Val De France , Domont
Mon grand père a été accueilli dans cette maison de retraite pour un court séjour et je ne peux que la recommander. L'équipe est bienveillante et a l'écoute aussi bien pour mon grand père que pour nous qui étions un peu stressé de le laisser pour la première fois dans ce genre de structure. Ils ont su nous rassurer et nous ont permis de garder un contact privilégié avec lui. Merci a vous.
Par Nawel K. • Résidence Du Val De France , Domont
Un accueil très chaleureux et de très bons soins pour ma grand-mère, le personnel est très à l'écoute et proche des résidents.
Par Marie D. • Résidence Du Val De France , Domont
Continuez comme ça, votre accompagnement et votre bienveillance avec nos retraités est très rassurante.
Par Marie D. • Résidence Du Val De France , Domont