Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Arnouville
Très bien comme epahd, le clos d Arnouville est à recommander pour son accueil et son sérieux, personnel accueillant et très aimables, ils sont très réactifs en cas de problèmes de santé même important, on peut leur faire confiance et si j avais besoin une nouvelle fois je n hésiterai pas. Merci sincèrement pour tout
Par Viviane D. • Résidence Le Clos D'Arnouville , Arnouville
Les équipes sont pros et d'une humanité qui aide vraiment. Un établissement que je recommande. Tout le personnel est impliqué et chaleureux. On sent une ambiance vraiment réconfortante. Bravo. A tous. Vraiment c'est sincère.
Par Michèle V. • Résidence Le Clos D'Arnouville , Arnouville
Personnel chaleureux, accueil prévenant, locaux parfaits fonctionnels clairs ergonomiques. Chambres spacieuses et cosy. Repas de qualité, variés, excellent. Direction à l'écoute. Prise en charge du résident adaptée. Je conseille vivement d'autant que le coût est abordable.
Par Philippe C. • Résidence Le Clos D'Arnouville , Arnouville