Très bien comme epahd, le clos d Arnouville est à recommander pour son accueil et son sérieux, personnel accueillant et très aimables, ils sont très réactifs en cas de problèmes de santé même important, on peut leur faire confiance et si j avais besoin une nouvelle fois je n hésiterai pas. Merci sincèrement pour tout

Par Viviane D. • Résidence Le Clos D'Arnouville , Arnouville