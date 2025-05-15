Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Trie-Château
Très bon accueil. Personnel agréable et aimable..Mme Bordelais Je suis allée déjeuner le 14 mai
Par Odile B. • Les Jardins de la Tour , Trie-Château
Établissement très accueillant. Personnel compétant. Nombreuses activités proposées
Par Christian B. • Les Jardins de la Tour , Trie-Château
Je suis allée rendre visite à ma tata cette établissement m'a l air très bien et le personnel aimable.
Par Ghislaine M. • Les Jardins de la Tour , Trie-Château
Excellente maison de retraite, je recommande toute personne souhaitant y placer son parent de ne pas hésiter. Cette résidence est de loin la meilleure résidence du coin. J'y ai travaillé pendant 16 ans à différents postes. Je m'y suis épanouie de par l'ambiance professionnelle qui y régnait. Les valeurs sont importantes à mes yeux et je me suis toujours retrouvé avec celles des Jardins de la tour qui fait toujours passer le résident comme priorité quoi qu'il arrive et malgré le fait que ce soit une collectivité. C'est une résidence familiale et conviviale. J'y eut également la position de famille de résidents car ma grand-mère y a séjourné quelques années et pour moi il était inconcevable qu'elle aille ailleurs. Elle a retrouvé le sourire et goût à la vie en intégrant la résidence de par les animations, la restauration et la bienveillance et le professionnalisme du personnel quel qu'il soit. Je recommande bien évidemment cette maison de retraite pour y travaillé également. Merci a vous les jardins de la tour. Chloé Brennemann
Par Chloé B. • Les Jardins de la Tour , Trie-Château
Je voulais remercier l'équipe des jardins de la tour , que soit les infirmières, les as , ash , lingère, cuisinier , animateur, coiffeur , ergo, responsable qualité de vie, secrétaires et directrice de vous êtes si bien occupé de notre Mamie .. Lorsque j'ai appris qu'elle venait au jardin, j'étais très heureuse car je savais qu'elle y serait BIEN et que l'équipe veillerai sur elle . Alors MERCI Vous avez été bienveillant avec elle .MERCI Cyrielle
Par Cyrielle S. • Les Jardins de la Tour , Trie-Château