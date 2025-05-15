Excellente maison de retraite, je recommande toute personne souhaitant y placer son parent de ne pas hésiter. Cette résidence est de loin la meilleure résidence du coin. J'y ai travaillé pendant 16 ans à différents postes. Je m'y suis épanouie de par l'ambiance professionnelle qui y régnait. Les valeurs sont importantes à mes yeux et je me suis toujours retrouvé avec celles des Jardins de la tour qui fait toujours passer le résident comme priorité quoi qu'il arrive et malgré le fait que ce soit une collectivité. C'est une résidence familiale et conviviale. J'y eut également la position de famille de résidents car ma grand-mère y a séjourné quelques années et pour moi il était inconcevable qu'elle aille ailleurs. Elle a retrouvé le sourire et goût à la vie en intégrant la résidence de par les animations, la restauration et la bienveillance et le professionnalisme du personnel quel qu'il soit. Je recommande bien évidemment cette maison de retraite pour y travaillé également. Merci a vous les jardins de la tour. Chloé Brennemann

Par Chloé B. • Les Jardins de la Tour , Trie-Château