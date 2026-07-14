Maisons de retraite / EHPAD dans la Somme

Maisons de retraite et EHPAD à Somme

Dans la Somme, 50 établissements d'accueil pour personnes âgées se répartissent sur le territoire et totalisent 612 places pour les familles en quête d'une solution d'hébergement adaptée. Ce département picard, reconnu pour ses plaines, ses vallées verdoyantes et son littoral préservé, rassemble des structures variées, de la petite unité de vie familiale à l'EHPAD médicalisé de grande capacité. Les tarifs vont de 1099 € à 3450 € par mois, avec un prix médian de 2070 €, ce qui place la Somme dans une fourchette accessible face aux autres départements des Hauts-de-France. Que vous cherchiez une place pour un parent à Amiens, Abbeville ou dans une commune plus rurale, le maillage territorial aide à trouver un établissement proche du domicile familial et des réseaux d'entraide.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Somme

Les 50 structures du département se concentrent surtout autour des pôles urbains et des bourgs intermédiaires. Amiens, préfecture et principal bassin de population, rassemble une part notable des établissements, avec une offre variée qui mêle grandes résidences publiques et structures privées à taille humaine. Abbeville, Péronne, Montdidier et Albert forment les autres centres où les familles trouvent plusieurs options d'hébergement. Les zones rurales du Vimeu, du Santerre et du Ponthieu accueillent aussi des maisons de retraite, souvent gérées par des CCAS ou des associations locales, qui assurent un ancrage territorial fort.

La répartition par statut juridique révèle une forte présence publique avec 36 structures relevant du secteur public (CCAS, hôpitaux, centres communaux), 12 établissements privés commerciaux, et 10 structures privées à but non lucratif portées par des fondations ou associations. Cette diversité laisse aux familles un vrai choix, selon que la priorité soit mise sur le prix, la proximité, le projet de soin ou la qualité de vie au quotidien. Vous pouvez consulter la liste complète des Maisons de retraite et EHPAD en Somme pour affiner votre recherche par commune.

Pour explorer les options dans les principales villes du département :

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Somme

Le coût mensuel d'un hébergement en maison de retraite ou EHPAD dans la Somme se situe à un prix médian de 2070 € par mois, ce qui correspond à un positionnement tarifaire raisonnable dans le paysage national. La fourchette observée va de 1099 € pour les établissements publics les plus abordables, souvent situés en milieu rural, jusqu'à 3450 € pour les résidences privées haut de gamme qui proposent des prestations hôtelières élaborées et un cadre plus premium.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts de tarifs. Le statut juridique joue un rôle majeur : les établissements publics et associatifs pratiquent en général des prix plus contenus que le secteur privé commercial. L'emplacement compte aussi : les structures amiénoises, particulièrement en centre-ville, affichent des tarifs supérieurs à ceux des communes rurales. Enfin, le niveau de confort (chambre individuelle, surface, balcon, équipements) et les services proposés (animation renforcée, sorties culturelles, présence d'une unité protégée Alzheimer) font varier la facture. Il faut aussi distinguer le tarif hébergement du tarif dépendance, ce dernier étant calculé selon le GIR de la personne accueillie.

Avant de signer un contrat, demandez toujours un devis détaillé qui précise le socle de prestations inclus et les suppléments éventuels. Notre guide sur le coût réel d'un EHPAD détaille les postes de dépenses à anticiper.

Bien choisir son établissement en Somme

Choisir une maison de retraite ne se résume pas au tarif affiché. La localisation reste un critère majeur : privilégier un établissement proche du domicile des proches facilite les visites régulières, qui jouent un rôle déterminant dans le bien-être du résident. Dans un département comme la Somme où les distances peuvent être réelles entre le littoral, la vallée de la Somme et les zones frontalières de l'Oise, ce paramètre pèse lourd dans la décision finale.

Visitez systématiquement plusieurs structures avant de vous engager. Observez l'ambiance générale, la tenue des résidents, l'attitude du personnel, la propreté des espaces communs et l'état du mobilier. Posez des questions précises sur le taux d'encadrement, la présence d'un médecin coordonnateur, les horaires de visite, la possibilité de personnaliser la chambre, les modalités de restauration et la gestion des médicaments. Demandez à rencontrer la direction et si possible à échanger avec des familles déjà présentes.

Vérifiez aussi le projet d'établissement, document qui formalise les orientations de la structure en matière d'accompagnement. Un bon projet parle concrètement du respect du rythme de vie des résidents, de la prévention des chutes, de la lutte contre la dénutrition et de la prise en charge de la douleur. Notre check-list de visite d'un EHPAD vous aidera à ne rien oublier.

Soins et vie quotidienne

La qualité des soins constitue le cœur de la mission d'un EHPAD. L'équipe médicale et paramédicale comprend d'ordinaire un médecin coordonnateur, des infirmiers, des aides-soignants, et selon les structures, un psychologue, un kinésithérapeute ou un ergothérapeute. Les soins sont assurés 24 heures sur 24 avec une continuité nocturne assurée par du personnel formé. La santé des résidents fait l'objet d'un suivi régulier avec consultations, adaptation des traitements et coordination avec les spécialistes extérieurs.

La vie sociale tient une place centrale dans l'accompagnement. Les activités proposées, qu'il s'agisse d'ateliers mémoire, de gymnastique douce, de chorale, de jardinage thérapeutique, de séances de lecture ou de rencontres intergénérationnelles avec les écoles voisines, aident à maintenir l'autonomie cognitive et le lien social. Dans la Somme, plusieurs établissements organisent des sorties vers les sites emblématiques comme la baie de Somme, les jardins de Valloires ou les marchés sur l'eau des hortillonnages d'Amiens.

La restauration joue aussi un rôle déterminant dans le confort quotidien. Les repas, souvent préparés sur place par une équipe de cuisine dédiée, sont adaptés aux régimes particuliers (diabète, sans sel, textures modifiées). Les familles peuvent en général partager un repas avec leur proche moyennant une contribution modique, moment précieux pour préserver les liens.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements de la Somme proposent plusieurs formules d'accueil adaptées à différents besoins. L'hébergement permanent reste la modalité principale : le résident y vit à l'année avec un bail de location et accède à l'ensemble des services. Cette solution convient aux personnes dont le maintien à domicile n'est plus possible en raison d'une perte d'autonomie importante ou d'un isolement problématique.

L'hébergement temporaire couvre un séjour limité dans le temps, de quelques semaines à trois mois en général. Il répond à plusieurs situations : convalescence après hospitalisation, répit pour l'aidant familial épuisé, essai avant une entrée définitive, ou encore solution transitoire pendant des travaux au domicile. Cette formule se développe en Somme et mérite d'être envisagée avant un choix définitif.

L'accueil de jour laisse une personne vivant encore chez elle passer la journée dans un établissement, un à plusieurs jours par semaine. Particulièrement adapté aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, ce dispositif soulage les aidants tout en proposant un cadre stimulant au bénéficiaire. Consultez notre dossier sur l'accueil de jour pour en savoir plus.

APA, ASH et aides financières à Somme

Plusieurs dispositifs aident à réduire le reste à charge pour les familles. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) prend en charge une partie du tarif dépendance selon le GIR et les ressources du résident. Le Département de la Somme instruit les demandes via ses services autonomie ; la réponse intervient en général dans les deux mois suivant le dépôt du dossier complet.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) couvre tout ou partie du tarif hébergement pour les résidents dont les ressources ne suffisent pas à régler la facture. Elle est versée par le Conseil départemental dans les structures habilitées à l'aide sociale, ce qui concerne la majorité des établissements publics et associatifs du département. Attention, l'ASH est récupérable sur la succession et peut faire appel à l'obligation alimentaire des enfants et petits-enfants, points à bien anticiper en famille.

D'autres aides complètent ce panorama : les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF si l'établissement est conventionné, la réduction d'impôt de 25 % sur les frais de dépendance et d'hébergement dans la limite d'un plafond annuel, et les aides ponctuelles de certaines caisses de retraite complémentaires. Notre guide complet sur les aides financières récapitule toutes les démarches à engager en parallèle de la recherche d'établissement.

Pour comparer en détail les 50 établissements de la Somme, consulter les tarifs à jour, visualiser les disponibilités et prendre contact directement avec les directions, rendez-vous sur BookingSeniors - Maisons de retraite et EHPAD en Somme. Vous y trouverez fiches détaillées, photos et avis pour avancer sereinement dans votre recherche.