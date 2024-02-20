J'ai dû prendre la décision très difficile de placer mon mari dans un ehpad et je ne regrette pas mon choix. Nous avons été très très bien accueillis , aidés et guidés dans toutes les démarches. Tout le personnel est très à l'écoute des résidents ainsi que de leurs proches. J'ai une profonde reconnaissance pour le personnel de l'unité protégée où mon mari est installé. Les aides-soignantes savent créer une atmosphère conviviale , familiale , sereine et souvent pleine de gaieté pour apaiser ou distraire les résidents. Elles sont toujours disponibles , prêtes à échanger avec les proches et les aider à admettre et comprendre la situation qui n'est pas toujours facile à gérer pour la famille. Elles savent trouver des activités à leur portée en plus des animations de la résidence. Une relation très amicale , pleine d'humanité et d'empathie s'est ainsi créée entre mon mari , le personnel soignant et moi-même. Elles réussissent même à le faire sourire malgré son état anxio-dépressif. Un grand merci à l'équipe de direction, à tout le personnel soignant ainsi que le personnel de restauration de prendre soin des résidents avec tant de professionnalisme , de gentillesse et de compétence.

Par Martine B. • Résidence Les Cèdres , Crouy-en-Thelle