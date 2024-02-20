Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Crouy-en-Thelle
J'ai dû prendre la décision très difficile de placer mon mari dans un ehpad et je ne regrette pas mon choix. Nous avons été très très bien accueillis , aidés et guidés dans toutes les démarches. Tout le personnel est très à l'écoute des résidents ainsi que de leurs proches. J'ai une profonde reconnaissance pour le personnel de l'unité protégée où mon mari est installé. Les aides-soignantes savent créer une atmosphère conviviale , familiale , sereine et souvent pleine de gaieté pour apaiser ou distraire les résidents. Elles sont toujours disponibles , prêtes à échanger avec les proches et les aider à admettre et comprendre la situation qui n'est pas toujours facile à gérer pour la famille. Elles savent trouver des activités à leur portée en plus des animations de la résidence. Une relation très amicale , pleine d'humanité et d'empathie s'est ainsi créée entre mon mari , le personnel soignant et moi-même. Elles réussissent même à le faire sourire malgré son état anxio-dépressif. Un grand merci à l'équipe de direction, à tout le personnel soignant ainsi que le personnel de restauration de prendre soin des résidents avec tant de professionnalisme , de gentillesse et de compétence.
Par Martine B. • Résidence Les Cèdres , Crouy-en-Thelle
Nous avons eu l’occasion de rendre visite à mon père dans cet EHPAD, bien que son séjour ait été malheureusement très court. Le personnel s’est montré bienveillant, à l’écoute et profondément humain, apportant un réconfort précieux dans ces moments difficiles. Leur disponibilité et leur professionnalisme sont remarquables. Cet établissement offre un environnement chaleureux et apaisant, tant pour les résidents que pour leurs familles. Je recommande vivement ce lieu à ceux qui recherchent un accompagnement respectueux et attentif pour leurs proches. Un grand merci à toute l’équipe pour leur dévouement.
Par Alex T. • Résidence Les Cèdres , Crouy-en-Thelle
Super accueil établissement au top tout comme le personnel. Ma mère y est entrée pour 15j en novembre de cette année et finalement elle y est restée. Elle ne veut pas en partir elle s'y sent bien elle a trouvé ses repères. Tout se passe bien grâce au professionnalisme du personnel et à leur humanité exemplaire. Je le recommande vivement. Un grand merci à tous Mme Senechal, Christelle,Sophie et tous les autres intervenants.
Par Catherine S. • Résidence Les Cèdres , Crouy-en-Thelle
Un Ehpad que je conseille vivement. Nous avons fait le choix d y placer notre maman sur recommandation qui s est avérée être totalement justifiée. Merci au Management et à toute l équipe soignante. Notre maman s y sent épanouie. Elle y est heureuse et ne cesse de nous répéter combien le personnel est aux petits soins avec elle. Bref un Ehpad où il fait bon vivre et manger lol ( merci à toute l équipe en cuisine également).
Par Line G. • Résidence Les Cèdres , Crouy-en-Thelle