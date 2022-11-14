Nous souhaitons remercier l’ensemble du personnel de la résidence Tiers Temps pour leur attention, leur humanité et leur délicatesse vis à vis de notre mère qui a passé un peu moins de 2 ans au sein de la résidence, jusqu’à pouvoir la veiller et l’accompagner dans ces derniers jours comme à la maison, avec l’aide des soins palliatifs. Dans le contexte de la maison de retraite ou il est parfois difficile pour tout le monde de trouver sa juste place : personnel soignant, aides-soignantes, personnel d’hôtellerie, famille, des échanges sincères et réguliers ont permis à chacun d’apporter son regard et son aide et contribuer à la sérénité des résidents. Nous souhaitons remercier également la Direction de l’établissement pour sa grande écoute, qui a toujours était disponible et réactive pour intégrer les remarques de façon constructive, dans l’intérêt conjoint du bien être des résidents et du personnel. Merci à l’équipe médicale qui a su trouver un langage juste face à la maladie pour nous conseiller et nous rassurer. intégrer une maison de retraite implique beaucoup de changement et nécessite des efforts d’adaptation, difficiles à ces âges avancés, mais cette période de vie aura permis à notre mère de faire encore faire de belles rencontres. C’est ça la vie ! Encore merci à tous.

Par Nathalie R. • Résidence Tiers Temps , Compiègne