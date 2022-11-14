Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Compiègne
Nous souhaitons remercier l’ensemble du personnel de la résidence Tiers Temps pour leur attention, leur humanité et leur délicatesse vis à vis de notre mère qui a passé un peu moins de 2 ans au sein de la résidence, jusqu’à pouvoir la veiller et l’accompagner dans ces derniers jours comme à la maison, avec l’aide des soins palliatifs. Dans le contexte de la maison de retraite ou il est parfois difficile pour tout le monde de trouver sa juste place : personnel soignant, aides-soignantes, personnel d’hôtellerie, famille, des échanges sincères et réguliers ont permis à chacun d’apporter son regard et son aide et contribuer à la sérénité des résidents. Nous souhaitons remercier également la Direction de l’établissement pour sa grande écoute, qui a toujours était disponible et réactive pour intégrer les remarques de façon constructive, dans l’intérêt conjoint du bien être des résidents et du personnel. Merci à l’équipe médicale qui a su trouver un langage juste face à la maladie pour nous conseiller et nous rassurer. intégrer une maison de retraite implique beaucoup de changement et nécessite des efforts d’adaptation, difficiles à ces âges avancés, mais cette période de vie aura permis à notre mère de faire encore faire de belles rencontres. C’est ça la vie ! Encore merci à tous.
Par Nathalie R. • Résidence Tiers Temps , Compiègne
Je réalise des vacations au sein de la résidence Tiers Temps, et je ne peux que vous la recommander vivement. L'équipe est professionnelle et accueillante. Elle est à l'écoute et bienveillante auprès des résidents avec qui ils font diverses activités/sorties.
Par Léonie D. • Résidence Tiers Temps , Compiègne
Je suis ravie de partager mon avis sur mon ex lieu de travail. L'ambiance chaleureuse et l'équipe accueillante ont rendu chaque journée agréable. La direction est à l'écoute et encourage le développement personnel,une CADRE INFIRMIÈRE Mme LAGANT en OR,une médecin coordinatrice très compétente, et n'oublions pas la responsable hôtelière et l assistante de direction qu'elles sont à l écoute des résidents et leur familles . Les projets stimulants et la collaboration entre collègues ont contribué à mon épanouissement professionnel. Je recommande vivement cet endroit "Tiers Temps Compiègne "où l'on se sent valorisé et soutenu dans ses missions. Un lieu de travail où il fait bon évoluer et grandir professionnellement. Même si je quitte Tiers temps, je garde précieusement les bons souvenirs que j'ai vécus là bas. Mme H.Laila "aide soignante "
Par Laila S. • Résidence Tiers Temps , Compiègne
Je m'appelle Franck et je suis resté environ deux ans sur la résidence en tant qu'agent de maintenance. J'ai rencontré une équipe très professionnelle,attentive et à l'écoute des résidents. Une résidence que je recommande pour son accueil,ses activités et son encadrement.
Par Soun S. • Résidence Tiers Temps , Compiègne
Le Tiers temps est un endroit dynamique ...rassurant.... entouré par des personnes compétentes ..à l écoute.. dans le souci que les résidents se sentent bien...comme au sein d un cocon familial
Par Véronique P. • Résidence Tiers Temps , Compiègne