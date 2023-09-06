Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Noyon
Mr PATE, souffrant de maladie invalidante depuis plusieurs années, a passé les 15 derniers mois de sa vie à la résidence. Il a toujours été bien pris en charge et se sentait bien entouré, tant sur le plan médical qu'humain
Par Pharmacie P. • Résidence Du Dr Hallot , Noyon
Ma mère a séjourné dans cet établissement presque 3 ans. Elle se plaisait beaucoup et nous le disait souvent. L'ensemble du personnel est plein de professionnalisme, de sympathie et d'attention envers les résidents et leurs familles. Les prestations sont de qualité, les journées ne manquent pas d'activités diverses chaque jours pour occuper les résidents. Bravo à l'équipe d'animation. Les repas et gouters sont de bonne qualité et en quantité, nous avons pu le constater en déjeunant sur place. Que du bien à dire sur cette Résidence ORPEA et nous nous inscrivons en faux concernant les allégations que nous avons pu entendre, méfions nous des généralités. Un grand MERCI à vous tous, ne changez rien. Jacques et Ghislaine DEUNIER
Par Gigi D. • Résidence Du Dr Hallot , Noyon
Je tiens à remercier vivement toute l'équipe de la résidence ORPEA qui a été disponible et toujours à l'écoute dans ces moments difficiles. Direction très réactive, docteur et infirmières toujours disponibles, aide soignantes au petits soins pour notre mère et pour nous aussi. Visites libres avec toujours un super accueil. Endroit convivial, propre, jardin pour l'été, animations tous les jours et repas réaliser sur place... Après un séjour désastreux à l'hôpital, je suis heureuse que ma maman est pu finir ses jours sereinement et au calme avec un personnel dévoué. Merci beaucoup.
Par Odile F. • Résidence Du Dr Hallot , Noyon
Je tenais personnellement à féliciter toutes les équipes pour l'organisation du barbecue du 3 juillet 2022, un événement au cours duquel les équipes ont su faire preuve de bienveillance auprès des résidents et de leur famille. Bravo pour la restauration, une superbe ambiance ( personnel et résidents) et beaucoup de convivialité. Merci pour le spectacle sous le thème du soleil( bien présent). Cet événement nous a permis de rencontrer d'autres familles et faire connaissance avec d'autres résidents et de pouvoir partager. Grand merci pour nos proches.
Par Christine L. • Résidence Du Dr Hallot , Noyon
J ai placé ma maman a orpea noyon pendant 3 ans jusqu a son décès.je n ai eu que des satisfactions avec l equipe et la direction. Il faut pas mettre tout le monde au même niveau a Noyon ils sont humains et a l ecoutes je suis toujours venu a n importe quel moment et ma maman était toujours bien propre habillée et encadrée . Je recommanderais orpea noyon sans aucune hésitation.
Par Gilles Q. • Résidence Du Dr Hallot , Noyon