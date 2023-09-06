Ma mère a séjourné dans cet établissement presque 3 ans. Elle se plaisait beaucoup et nous le disait souvent. L'ensemble du personnel est plein de professionnalisme, de sympathie et d'attention envers les résidents et leurs familles. Les prestations sont de qualité, les journées ne manquent pas d'activités diverses chaque jours pour occuper les résidents. Bravo à l'équipe d'animation. Les repas et gouters sont de bonne qualité et en quantité, nous avons pu le constater en déjeunant sur place. Que du bien à dire sur cette Résidence ORPEA et nous nous inscrivons en faux concernant les allégations que nous avons pu entendre, méfions nous des généralités. Un grand MERCI à vous tous, ne changez rien. Jacques et Ghislaine DEUNIER

Par Gigi D. • Résidence Du Dr Hallot , Noyon