Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Pontpoint
J'y suis actuellement en stage A.E.S ( Accompagnant Éducatif et Social ). Je suis ravie . Autant par le personnel que les résidents qui m' ont vraiment bien accueillie. Je suis très bien encadrée par Marie Laure qui est une personne très patiente,qui explique très bien . Je m'y sens tellement bien que je n' ai plus envie de partir . Vous pouvez avoir confiance en cet établissement pour vos proches ,les yeux fermés.Le personnel est bienveillant , l' ambiance y est agréable et les professionnels ont à coeur leur métier . Je vous remercie d'avoir pu me conforter dans mon envie de reconversion . Je n' aurais pas pu passer un premier meilleur stage.
Par Elodie M. • Les Jardins Médicis , Pontpoint
L'équipe des Jardins Médicis est très sympathique et bienveillante envers les résidents. Au cours de la pré visite d'accueil, l'important était le bien être du futur résident. Le côté administratif a été traité beaucoup plus tard. Depuis 1 mois, ma mère a retrouvé le sourire et attend avec impatience les activités proposées. Merci à toute l'équipe
Par Alain M. • Les Jardins Médicis , Pontpoint
Ma maman a passée 15 mois dans cet établissement ou elle était très heureuse de se retrouvée entourée car chez elle dans le sud elle était seule après le départ de papa il y a 14 ans . d'être intégrée dans cet EPADH lui avais redonnée un coup de fouet.la solitude fait vieillir plus vite. L'équipe médicale est très bien , ils se sont très bien occupés d'elle jusqu'à son hospitalisation. Les assistantes de vie, sont très bien également même si dans l'idéal il faudrait quelle soit plus nombreuses ce qui réduirait les délais et rendrait leur travail moins fatiguant. la qualité général de cet établissement est très positif. La direction est disponible que ce soit le directeur , tout comme Clara toujours disponible et a notre écoute . remerciement spéciale aux infirmières profession tellement difficile , a Marie Claude pour son dévouement ,et enfin aux assistants de vie . je recommande cet établissement sans problème.
Par Thierry • Les Jardins Médicis , Pontpoint
je suis arrivée aux jardins de Médicis fin juillet pour des raisons de suivi médical et y suis restée jusque début Janvier. -Tout d'abord les lieux ,batiments et jardins sont agréables et soigneusement entretenus.la chambre confortable et une grande salle de bains rendent ce moment de résidence plus confortable. Le plus important a souligner c'est le suivi et les soins apportés par une équipe formidable. Des infirmières ,aux aides soignantes ainsi qu'au personnel de service ,à l'accueil et à la direction ssouvent sollicités , chacun dans son rôle a été attentif, bienveillant, efficace, personnalisant souvent les interventions ;avec générosité et respect. Pour des raisons de problèmes d'alimentation j'ai été contrainte de manger dans ma chambre , j'ai toujours été servi avec attention ; les dames de service n'hésitant pas à redescendre aux cuisines pour ajuster les plats selon mes besoins (qu'elles en soit vivement remerciées) si je dois revenir en Ephad je reviendrai aux Jardins de Médicis car compte tenu de la situation et des difficultés souvent évoquées concernant ce genre d'établissement (Crédit/recrutement du personnel/professionalisations...) Les jardins Médicis a Pompoint font le maximum pour le confort et le suivi des résidents. De nombreuses activité sont proposées , un service de Kynés à la demande et une psychologue dont l'écoute 'a été précieuse pendant mon séjour Certes j'avis envie de retrouver mon domicile mais je pense sincèrement que je ne pouvais pas trouver mieux pour passer ce cap obligé Un point d'amélioration néanmoins/ La restaurations pourrait être moins compliquée, moins lourde et plus diététique. MERCI bien chaleureusement à toute l'équipe.
Par Anne M. • Les Jardins Médicis , Pontpoint
Ma mère est arrivée à l'EPhad ,il y a plus d'un mois, cette situation a été un chamboulement pour nous tous et j'avais beaucoup de craintes Dans l'ensemble elle y est très bien,l'équipe est géniale, à l'écoute et bienveillante Le cadre est sympa, j'ai installé la chambre pour qu'elle soit dans son univers et je peux aller la voir quand je le souhaite Elle y est au calme et peux suivre les activités qu'elle désire Je conseillerai cet ephad meme avec les problèmes actuels de notre société ,il essaie de faire toujours au mieux Famille Lemaire
Par Isabelle D. • Les Jardins Médicis , Pontpoint