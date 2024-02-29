je suis arrivée aux jardins de Médicis fin juillet pour des raisons de suivi médical et y suis restée jusque début Janvier. -Tout d'abord les lieux ,batiments et jardins sont agréables et soigneusement entretenus.la chambre confortable et une grande salle de bains rendent ce moment de résidence plus confortable. Le plus important a souligner c'est le suivi et les soins apportés par une équipe formidable. Des infirmières ,aux aides soignantes ainsi qu'au personnel de service ,à l'accueil et à la direction ssouvent sollicités , chacun dans son rôle a été attentif, bienveillant, efficace, personnalisant souvent les interventions ;avec générosité et respect. Pour des raisons de problèmes d'alimentation j'ai été contrainte de manger dans ma chambre , j'ai toujours été servi avec attention ; les dames de service n'hésitant pas à redescendre aux cuisines pour ajuster les plats selon mes besoins (qu'elles en soit vivement remerciées) si je dois revenir en Ephad je reviendrai aux Jardins de Médicis car compte tenu de la situation et des difficultés souvent évoquées concernant ce genre d'établissement (Crédit/recrutement du personnel/professionalisations...) Les jardins Médicis a Pompoint font le maximum pour le confort et le suivi des résidents. De nombreuses activité sont proposées , un service de Kynés à la demande et une psychologue dont l'écoute 'a été précieuse pendant mon séjour Certes j'avis envie de retrouver mon domicile mais je pense sincèrement que je ne pouvais pas trouver mieux pour passer ce cap obligé Un point d'amélioration néanmoins/ La restaurations pourrait être moins compliquée, moins lourde et plus diététique. MERCI bien chaleureusement à toute l'équipe.

Par Anne M. • Les Jardins Médicis , Pontpoint