Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Beauvais
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû mettre notre maman dans un établissement. Elle a été accueillie au clos du Beauvaisis avec professionnalisme et gentillesse par une équipe souriante. Si nous ne pouvons pas lui rendre sa jeunesse, tout le monde la traite avec respect et ses moindres envies sont réalisées: que demander de plus!!!! Merci également pour les nombreux courriers de Mme la directrice lors du confinement qui nous ont permis de garder le contact.
Par Philippe L. • Le Clos De Beauvaisis , Beauvais
Ma maman se trouve depuis plusieurs années dans cet institut et je trouve les aides soignantes et les infirmières très à l'écoute des résidents et de leur famille. Le personnel est qualifié et très courageux ! Merci
Par Catherine L. • Le Clos De Beauvaisis , Beauvais
Lieu charmant pour les personnes âgées, le personnel est extrêmement aimable, souriant serviable et à l'écoute des résidents. Je recommande cet établissement
Par Guillaume D. • Le Clos De Beauvaisis , Beauvais
établissement agréable et entretenu.Personnel à l'écoute
Par Edith C. • Le Clos De Beauvaisis , Beauvais
Résidence agréable et entretenue personnel à l'écoute dans le service que j'ai visité.
Par Stéphane G. • Le Clos De Beauvaisis , Beauvais