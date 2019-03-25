C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû mettre notre maman dans un établissement. Elle a été accueillie au clos du Beauvaisis avec professionnalisme et gentillesse par une équipe souriante. Si nous ne pouvons pas lui rendre sa jeunesse, tout le monde la traite avec respect et ses moindres envies sont réalisées: que demander de plus!!!! Merci également pour les nombreux courriers de Mme la directrice lors du confinement qui nous ont permis de garder le contact.

Par Philippe L. • Le Clos De Beauvaisis , Beauvais