En tant qu'ancienne adjointe de direction, j'ai eu la chance de passer de très belles années au sein de la résidence médicalisée la Fontaine Médicis. L'équipe fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une attention constante envers les résidents. L'ambiance de travail était bienveillante et collaborative, ce qui a rendu mon expérience particulièrement enrichissante. Pour des raisons de rapprochement géographique, j'ai dû quitter mon poste, mais je garde d'excellents souvenirs de cette belle aventure humaine et professionnelle. Merci à toute l'équipe pour leur engagement quotidien. Je recommande vivement cette résidence, tant pour y travailler que pour y accueillir un proche. Amina.

Par Amina B. • La Fontaine Médicis , Gouvieux