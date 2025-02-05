Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gouvieux
Une résidence très agréable. Un service de grande qualité. Une équipe formidable, très professionnelle, qui a accompagné ma mère de 93 ans jusque dans ses derniers moments. Prévenante, attentionnée et prodiguant tous les soins dont elle avait besoin. Nous lui en sommes très reconnaissants Mille mercis !
Par Frederic B. • La Fontaine Médicis , Gouvieux
Personnel particulièrement motivé et bienveillant avec les résidents. Aux petits soins de ma maman. Toujours également souriants et serviables à l’égard des familles. MERCI !
Par Céline P. • La Fontaine Médicis , Gouvieux
J'ai eu l 'opportunité de faire mon stage S4 au sein de la Fontaine Médicis à Gouvieux. Cela a été une expérience formative très enrichissante. Les équipes sont très investies dans la prise en charge des résidents et soucieux de leur bien être.
Par Liliane H. • La Fontaine Médicis , Gouvieux
Merci à TOUTE l´équipe pour l´attention, la gentillesse et les soins que vous avez apportés aussi bien à mon papa, qu´à ma maman depuis octobre 2023. Merci à vous d´avoir adouci des moments difficiles et permis de les vivre en famille. Merci pour votre soutien! Bonne continuation. Odile
Par Odile • La Fontaine Médicis , Gouvieux
En tant qu'ancienne adjointe de direction, j'ai eu la chance de passer de très belles années au sein de la résidence médicalisée la Fontaine Médicis. L'équipe fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une attention constante envers les résidents. L'ambiance de travail était bienveillante et collaborative, ce qui a rendu mon expérience particulièrement enrichissante. Pour des raisons de rapprochement géographique, j'ai dû quitter mon poste, mais je garde d'excellents souvenirs de cette belle aventure humaine et professionnelle. Merci à toute l'équipe pour leur engagement quotidien. Je recommande vivement cette résidence, tant pour y travailler que pour y accueillir un proche. Amina.
Par Amina B. • La Fontaine Médicis , Gouvieux