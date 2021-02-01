Dès mon arrivée, j’ai été bien accueilli par l’ensemble de l’équipe. Je me suis senti rapidement intégré. J’ai eu la chance d’être encadré par une tutrice à l’écoute, patiente et bienveillante, qui a pris le temps de m’expliquer les tâches à accomplir et m’a accompagné tout au long de mon stage avec professionnalisme. Les conditions de travail étaient bonnes, les repas servis au sein de l’établissement était ode qualité, ce qui a re du mon expérience encore plus agréable. Ce stage m’a permis de découvrir le fonctionnement d’une Résidence Médicalisée et de développer mes compétences en gestion administrative et d’approfondir mes connaissances déjà acquise. J’ai pu participer activement à différentes missions et j’ai beaucoup appris tant sur le plan professionnel que personnel. En résumé, ce stage s’est très bien passé, et je garde un bon souvenir de mon passage aux jardins Médicis.

Par Christine J. • Les Jardins Médicis , Esches