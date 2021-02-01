Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Esches
Dès mon arrivée, j’ai été bien accueilli par l’ensemble de l’équipe. Je me suis senti rapidement intégré. J’ai eu la chance d’être encadré par une tutrice à l’écoute, patiente et bienveillante, qui a pris le temps de m’expliquer les tâches à accomplir et m’a accompagné tout au long de mon stage avec professionnalisme. Les conditions de travail étaient bonnes, les repas servis au sein de l’établissement était ode qualité, ce qui a re du mon expérience encore plus agréable. Ce stage m’a permis de découvrir le fonctionnement d’une Résidence Médicalisée et de développer mes compétences en gestion administrative et d’approfondir mes connaissances déjà acquise. J’ai pu participer activement à différentes missions et j’ai beaucoup appris tant sur le plan professionnel que personnel. En résumé, ce stage s’est très bien passé, et je garde un bon souvenir de mon passage aux jardins Médicis.
Par Christine J. • Les Jardins Médicis , Esches
Merci à tout le personnel pour le soin apporté à mon père durant son séjour temporaire d’une semaine. C est appréciable et rassurant de pouvoir compter sur tant de bienveillance. S’agissant de l’accueil, du service administratif, du personnel soignant et encadrant, tout a été mis en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions afin que mon père puisse s’adapter au mieux, en dehors de tous les repères habituels de son domicile. Merci à toutes et tous !
Par Laurence R. • Les Jardins Médicis , Esches
Jolie structure, belle résidence pour les résidents à courts et longs séjours , les chambres sont spacieuses j’ai travaillais en temps que vacataire toujours bien accueilli et équipé solidaire
Par Elo D. • Les Jardins Médicis , Esches
Ma petite mère est restée durant presque 9 ans dans cet établissement. Je remercie toutes les personnes qui ont été vraiment au top et m ont bien épaulé durant cette periode . Le personnel est vraiment aux petits soins avec les résidents. Très bon suivi médical également . Je recommande cet Ephad à toutes les familles.
Par Brigitte N. • Les Jardins Médicis , Esches
Le cadre champêtre et le fait que les résidents se sentent dans cette résidence, comme chez eux ,c'est déjà bien .Mais quand, de plus ,le personnel est aussi attentionné et bienveillant ,et notamment dans cette période compliquée, c'est un peu comme une vrai famille et cela fait du bien, tant pour la personne hébergée que pour son entourage. Merci à toute l'équipe.
Par Alain C. • Les Jardins Médicis , Esches