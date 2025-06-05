Voilà maintenant presque un mois et demi que ma maman, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a intégré la résidence des Bords de l’Oise. Nous l’avons fait entrer dans ce nouvel établissement avec une certaine appréhension, après une expérience très décevante dans une autre structure (la résidence Saint-Vincent-de-Paul), où elle avait été négligée : perte de plus de 5 kg en un mois, mauvaise hygiène (odeur d’urine, dents non brossées…) et bien d’autres manquements. Dès les premiers jours aux Bords de l’Oise, ma famille et moi avons eu une excellente impression. Le personnel et la Direction est bienveillant, à l’écoute, et profondément humain. Nous sommes aujourd’hui soulagés et reconnaissants : notre mère a déjà repris 2,5 kg, elle est rayonnante, souriante et toujours propre. Les repas sont succulents. Un immense merci à toute l’équipe pour son dévouement et son professionnalisme. Nous avons désormais l’esprit apaisé, sachant qu’elle est prise en charge dignement, dans un environnement respectueux et bienveillant. Je recommande chaleureusement cette résidence. Ironie du sort, elle n’était pas notre premier choix… et c’est bien notre seul regret ! Hélène Pignier et sa famille

Par Helene D. • Résidence Les Bords De L'Oise , Creil