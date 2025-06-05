Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Creil
Ayant du placer ma maman en urgence et après plusieurs visites de maisons de retraite sur Compiegne mon choix s est porté sur Les Bords de l Oise à Creil. C'est un endroit de joie et d empathie ou nos aînés sont pris en charge par une équipe formidable. La Directrice Mme Céline Guillemot d une rare et précieuse humanité y est pour beaucoup. A chacune de mes visites même si c est douloureux de voir ma maman perdre la mémoire, je me sens " en famille". Merci à toute l équipe des Bords de l Oise.
Par L. • Résidence Les Bords De L'Oise , Creil
Voilà maintenant presque un mois et demi que ma maman, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a intégré la résidence des Bords de l’Oise. Nous l’avons fait entrer dans ce nouvel établissement avec une certaine appréhension, après une expérience très décevante dans une autre structure (la résidence Saint-Vincent-de-Paul), où elle avait été négligée : perte de plus de 5 kg en un mois, mauvaise hygiène (odeur d’urine, dents non brossées…) et bien d’autres manquements. Dès les premiers jours aux Bords de l’Oise, ma famille et moi avons eu une excellente impression. Le personnel et la Direction est bienveillant, à l’écoute, et profondément humain. Nous sommes aujourd’hui soulagés et reconnaissants : notre mère a déjà repris 2,5 kg, elle est rayonnante, souriante et toujours propre. Les repas sont succulents. Un immense merci à toute l’équipe pour son dévouement et son professionnalisme. Nous avons désormais l’esprit apaisé, sachant qu’elle est prise en charge dignement, dans un environnement respectueux et bienveillant. Je recommande chaleureusement cette résidence. Ironie du sort, elle n’était pas notre premier choix… et c’est bien notre seul regret ! Hélène Pignier et sa famille
Par Helene D. • Résidence Les Bords De L'Oise , Creil
Ma mère a fait un séjour de 9 mois dans cette résidence suite à un COVID elle était épuisée, elle a reçu un très bon accueil de l'ensemble du personnel, toujours très agréable et attentionné, je recommande cet établissement
Par Evelyne H. • Résidence Les Bords De L'Oise , Creil
J'ai visiter cet établissement, pour ma maman, les chambres sont très claires et spacieuses, la propreté est là, les résidents ont des activités suivant leurs envie, les responsables sont a l'écoute des difficultés, et aide la famille, je recommande cet établissement.
Par Gervaise J. • Résidence Les Bords De L'Oise , Creil