Je recommande fortement cet EHPAD. Ma grand mère y est restée plusieurs mois. Malgré son caractère plus qu’affirmé, elle s’y plaisait. Nous ne pouvons que remercier la disponibilité des soignants, et de l’équipe en général. Toujours là pour nous répondre, pour les soins, pour faire sourire ma grand mère. Même les repas lui convenaient… c’est pour dire… Je les remercie très fortement pour tout ça. Ma mère et mon beau père se joignent à moi pour cet avis représentatif de cet établissement. Roxane petite fille de Micheline G.

Par Roxane L. • Les Jardins de l'Aunette , Chamant