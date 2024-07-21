Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chamant
Résidence accueillante, locaux propres, chambre spacieuse et bien décorée. Le vrai plus est la disponibilité, la bienveillance, le dévouement et l'humanité de l'ensemble du personnel. Nous recommandons bien évidemment sans aucune hésitation! Merci pour tout, nous ne vous oublierons pas!
Par Corinne E. • Les Jardins de l'Aunette , Chamant
Je recommande fortement cet EHPAD. Ma grand mère y est restée plusieurs mois. Malgré son caractère plus qu’affirmé, elle s’y plaisait. Nous ne pouvons que remercier la disponibilité des soignants, et de l’équipe en général. Toujours là pour nous répondre, pour les soins, pour faire sourire ma grand mère. Même les repas lui convenaient… c’est pour dire… Je les remercie très fortement pour tout ça. Ma mère et mon beau père se joignent à moi pour cet avis représentatif de cet établissement. Roxane petite fille de Micheline G.
Par Roxane L. • Les Jardins de l'Aunette , Chamant
L'ensemble de l'équipe a accompagné mon papa pendant près de 3 ans. Le personnel est disponible et très impliqué auprès des résidents, l'équipe médicale est disponible et professionnel, enfin, la direction accompagne la famille dans toutes les étapes de la vie dans la résidence et est à l'écoute à n'importe quel moment. Je les remercie pour avoir garantie la dignité, la sécurité et le bien être de mon père. Merci à vous toutes et tous
Par Lorenzo C. • Les Jardins de l'Aunette , Chamant
Résidence très bien tenu, personnel très compétent. Une direction très a l'écoute. Mon départ a la retraite fût le meilleur moment dans ma carrière. Je tien a remercier mes collègues et madame la directrice c'était très réussie
Par Jocelyne D. • Les Jardins de l'Aunette , Chamant
J’ai toujours apprécié le calme ressenti quand nous entrons dans la résidence. Jamais de voix forte, jamais de cris, jamais d’altercation devant tout le monde. Mais plutôt de l’empathie pour les résidents, et de l’attention pour les visiteurs Il y a maintenant plus d’un an que notre mère est dans cette résidence, nous voyons bien qu’elle est sereine, elle se sent en sécurité, merci pour cela
Par Marie E. • Les Jardins de l'Aunette , Chamant