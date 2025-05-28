Lieu de vie, très agréable pour une « fin de vie ». Le Personnel est toujours très souriant, conversant calmement, autant avec les résidents qu’avec leurs collègues. Ce dialogue permanent est le signe d’une interaction agréable avec tout ce qui les entoure et notamment notre famille… il est aussi le témoin de leur plaisir à travailler. Nos suggestions sont entendues et, dans la mesure du possible, réalisées. Pour ma part, si jamais je suis un jour amenée à aller en résidence, c’est celle-ci que je choisirais sans aucun doute, si les aléas de la vie me permettent de m’exprimer et d’être entendue ! En conclusion : « Merci, Valérie, de m’avoir trouvé cette maison de retraite, tu m’offres une fin de vie merveilleuse »… propos de ma mère, Louise, y résidant depuis 2018.

Par Valérie M. • La Cocagne , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille