Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Depuis 3 ans, je visite des résidents et résidentes dans cet établissement, et ai pu constater qu'il y règne une belle quiétude, agrémentée par le ballet enjoué et attentionné des différentes équipes. Les lieux sont bien agencés, propices aux moments partagés, bien tenus en état. Un petit mot pour chacun et chacune, les résidents sont bien accompagnés. C'est plaisant
Par Xavier C. • La Cocagne , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Lieu de vie, très agréable pour une « fin de vie ». Le Personnel est toujours très souriant, conversant calmement, autant avec les résidents qu’avec leurs collègues. Ce dialogue permanent est le signe d’une interaction agréable avec tout ce qui les entoure et notamment notre famille… il est aussi le témoin de leur plaisir à travailler. Nos suggestions sont entendues et, dans la mesure du possible, réalisées. Pour ma part, si jamais je suis un jour amenée à aller en résidence, c’est celle-ci que je choisirais sans aucun doute, si les aléas de la vie me permettent de m’exprimer et d’être entendue ! En conclusion : « Merci, Valérie, de m’avoir trouvé cette maison de retraite, tu m’offres une fin de vie merveilleuse »… propos de ma mère, Louise, y résidant depuis 2018.
Par Valérie M. • La Cocagne , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Maman est installée à la cocagne depuis fin septembre , elle s’y sent bien et , est très bien soignée. L’endroit est agréable le personnel soignant très présent pour maman et à l’écoute de la famille . Sa chambre est bien claire sur le jardin très bien entretenu . Laila à l’accueil toujours là pour répondre à vos demandes .
Par Clothilde D. • La Cocagne , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Un très jolie cadre, le personnel est parfait, à l'écoute, joyeux, attentionné. Les repas sont très bons et variés. L'organisation des soins est parfaite. Ma maman ne pouvait pas être dans un meilleur endroit.
Par Didier V. • La Cocagne , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Merci à l équipe À !!!de la part de Tony et John
Par John (. • La Cocagne , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille