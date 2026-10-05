Les Jardins D'Ombeline à Carbon-Blanc (33)
4.9 (24)
Maison de retraite / EHPAD à Carbon-Blanc (33)
24 Rue Racine , 33560 Carbon-Blanc
Les points forts de l'établissement
Équipe médicale et soignante interne jour et nuit Habilité APA, ASH et aide au logement Cadre paisible aux portes de Bordeaux
À propos de l'établissement
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Les Jardins D'Ombeline
Questions fréquentes
Quel suivi médical est assuré pour mon proche ?
L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants et d'un psychologue. Une équipe de nuit interne assure une présence permanente, complétée par une infirmière de nuit externe. Un ergothérapeute et un kinésithérapeute interviennent également pour le maintien de l'autonomie.
Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation et le niveau de dépendance de votre proche.
Où se situe la résidence et est-elle facile d'accès ?
Les Jardins d'Ombeline se trouve au 24 rue Racine à Carbon-Blanc, en Gironde, dans la périphérie nord-est de Bordeaux. Cet emplacement résidentiel et calme facilite les visites régulières des familles depuis la métropole bordelaise et les communes voisines.
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