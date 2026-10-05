Quel suivi médical est assuré pour mon proche ? L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants et d'un psychologue. Une équipe de nuit interne assure une présence permanente, complétée par une infirmière de nuit externe. Un ergothérapeute et un kinésithérapeute interviennent également pour le maintien de l'autonomie.

Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ? La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation et le niveau de dépendance de votre proche.