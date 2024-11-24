La résidence est située dans un cadre naturel, calme et agréable. Les locaux, chambres et communs, sont agréables et chaleureux. Les personnels, de la direction aux personnels d'intendance et soignants sont très attentionnés et soucieux du bien-être des résidents. La parole des résidents et de leur famille est prise en compte pour améliorer ce qui peut l'être. Les repas et les animations sont de qualité. Les tarifs sont raisonnables lorsqu'on les compare à ceux d'autres établissements. Ma maman, handicapée, y a vécu plus de deux ans et y a bénéficié des meilleurs soins et de beaucoup d'attention. Je recommande très sincèrement cet établissement de qualité

Par Georges P. • La Fontaine Médicis , Vaux-Andigny