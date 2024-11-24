Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vaux-Andigny
Bonjour mon grand père était chez vous et franchement vous avez changé mon point de vu sur les Ehpad. Rien a dire ,toujours agréable et a l'écoute .Ne changez rien et remerciez votre personnel. Merci encore
Par Jerome M. • La Fontaine Médicis , Vaux-Andigny
La Fontaine Medicis de VAUX mérité mes 5 ☆ : en visite pour ma sœur, j ai découvert cet Espace très accueillant, familial, décoré avec goût. La gentillesse des Accompagnateurs, de l'Accueil et du Directeur font que l'on s'y sent bien
Par Marylene M. • La Fontaine Médicis , Vaux-Andigny
Un grand merci en cette nouvelle année à toute l'équipe de la direction en passant par le personnel soignant ,hôtelier, animateurs et le personnel en cuisine. Pour les fêtes tout le monde s'est investi et le mois de décembre a été rythmé par des animations, des décorations et d'excellents repas dont ceux d'aujourd'hui et de Noel qui nous ont regalé .Bravo à tout le monde. Notre père est résident depuis 4 mois et nous ne pouvons que nous satisfaire de la qualité globale du service. Une excellente année 2025 à tous.
Par Christelle S. • La Fontaine Médicis , Vaux-Andigny
La résidence est située dans un cadre naturel, calme et agréable. Les locaux, chambres et communs, sont agréables et chaleureux. Les personnels, de la direction aux personnels d'intendance et soignants sont très attentionnés et soucieux du bien-être des résidents. La parole des résidents et de leur famille est prise en compte pour améliorer ce qui peut l'être. Les repas et les animations sont de qualité. Les tarifs sont raisonnables lorsqu'on les compare à ceux d'autres établissements. Ma maman, handicapée, y a vécu plus de deux ans et y a bénéficié des meilleurs soins et de beaucoup d'attention. Je recommande très sincèrement cet établissement de qualité
Par Georges P. • La Fontaine Médicis , Vaux-Andigny
Bel établissement, personnel accueillant et souriant
Par Linda M. • La Fontaine Médicis , Vaux-Andigny