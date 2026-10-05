Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Les Beaux-Arts ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée dédiée, ainsi que les résidents en situation de grande dépendance. Les profils présentant des troubles du comportement ou des tendances à la fugue sont également accompagnés par une équipe soignante présente 24h/24.

Quelles activités de bien-être sont proposées aux résidents ? La résidence dispose d'un espace balnéothérapie et propose de la zoothérapie, de l'art-thérapie et de la musicothérapie. Les résidents profitent aussi de séances de gymnastique douce, d'ateliers mémoire, jardinage et cuisine, ainsi que d'un salon de coiffure et d'un espace beauté avec pédicure.