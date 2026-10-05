Résidence Les Beaux-Arts à Fère-en-Tardenois (02)
4.8 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Fère-en-Tardenois (02)
73 Avenue du Collège, 02130 Fère-en-Tardenois
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et unité grands dépendants Balnéothérapie, zoothérapie et art-thérapie sur place Gare SNCF à 1 km avec navette le vendredi
À propos de l'établissement
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Résidence Les Beaux-Arts
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Les Beaux-Arts ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée dédiée, ainsi que les résidents en situation de grande dépendance. Les profils présentant des troubles du comportement ou des tendances à la fugue sont également accompagnés par une équipe soignante présente 24h/24.
Quelles activités de bien-être sont proposées aux résidents ?
La résidence dispose d'un espace balnéothérapie et propose de la zoothérapie, de l'art-thérapie et de la musicothérapie. Les résidents profitent aussi de séances de gymnastique douce, d'ateliers mémoire, jardinage et cuisine, ainsi que d'un salon de coiffure et d'un espace beauté avec pédicure.
Comment se rendre à la Résidence Les Beaux-Arts depuis Paris ou Reims ?
Depuis Paris, vous pouvez emprunter l'autoroute A4 (sortie Château-Thierry) ou la N2 en direction de Soissons. Depuis Reims, l'A4 direction Paris puis sortie Dormans. La gare SNCF de Fère-en-Tardenois est à environ 1 km de la résidence, et une navette est proposée le vendredi. Un parking visiteurs est disponible sur place.
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