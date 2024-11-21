BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Tergnier (02700)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tergnier

Une résidence très accueillante le personnel très gentil et à l'écoute ma mère est très contente et elle passe de très bons moments merci à toute l'équipe et bravo à la directrice

Par Christine M. Résidence Joseph Franceschi , Tergnier

Résidence où l’on aime aller travailler. Que ce soit le personnel des bureaux, les soignants, les cuisiniers et les auxiliaires de vie, toutes ces personnes sont très accueillantes. Les vacataires y sont bien accueillis et l’on se sent très vite intégrés. Les résidents y vivent dans la bienveillance. La résidence est propre et bien décorée. Personnellement j’y ressent une ambiance familiale. Merci

Par Nathalie D. Résidence Joseph Franceschi , Tergnier

Bon établissement !

Par Didi 0. Résidence Joseph Franceschi , Tergnier

Accueillant et très propres

Par Jean-claude D. Résidence Joseph Franceschi , Tergnier

Maisons de retraite / EHPAD proche de Tergnier

Départements proche de l'Aisne