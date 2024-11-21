Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tergnier
Une résidence très accueillante le personnel très gentil et à l'écoute ma mère est très contente et elle passe de très bons moments merci à toute l'équipe et bravo à la directrice
Par Christine M. • Résidence Joseph Franceschi , Tergnier
Résidence où l’on aime aller travailler. Que ce soit le personnel des bureaux, les soignants, les cuisiniers et les auxiliaires de vie, toutes ces personnes sont très accueillantes. Les vacataires y sont bien accueillis et l’on se sent très vite intégrés. Les résidents y vivent dans la bienveillance. La résidence est propre et bien décorée. Personnellement j’y ressent une ambiance familiale. Merci
Par Nathalie D. • Résidence Joseph Franceschi , Tergnier