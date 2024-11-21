Résidence où l’on aime aller travailler. Que ce soit le personnel des bureaux, les soignants, les cuisiniers et les auxiliaires de vie, toutes ces personnes sont très accueillantes. Les vacataires y sont bien accueillis et l’on se sent très vite intégrés. Les résidents y vivent dans la bienveillance. La résidence est propre et bien décorée. Personnellement j’y ressent une ambiance familiale. Merci

Par Nathalie D. • Résidence Joseph Franceschi , Tergnier