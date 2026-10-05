Résidence Les Gloriettes à Crouy (02)
4.7 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Crouy (02)
80 rue Léo Nathié, 02880 Crouy
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer et balnéothérapie Repas cuisinés sur place, restaurant ouvert aux familles Parc arboré, terrasse et cadre verdoyant
À propos de l'établissement
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Résidence Les Gloriettes
Questions fréquentes
Quels types de chambres sont disponibles à la Résidence Les Gloriettes ?
L'établissement propose des chambres individuelles et des chambres doubles. Les parties communes sont climatisées et les résidents peuvent personnaliser leur espace de vie pour se sentir chez eux.
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Les Gloriettes dispose d'une unité protégée spécialement conçue pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs apparentés. L'accompagnement est adapté avec un environnement sécurisé.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
Le programme d'animations comprend des jeux et ateliers, des sorties extérieures, ainsi qu'un accès à la bibliothèque. Les résidents bénéficient aussi d'un espace de balnéothérapie et de services de bien-être comme le coiffeur et le pédicure.
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