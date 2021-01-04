Ma maman a séjourné dans cette maison plusieurs semaines entre Novembre 2020 et Décembre 2020. Elle a été très bien accueilli par les équipes de soins. L'équipe de direction a été très compréhensive lors du décès de mon père malgré la phase de Covid. Elle a été transférée pour raison de rapprochement familiale dans une maison de la même chaine en région parisienne

Par Philippe E. • Résidence Les Gloriettes , Crouy