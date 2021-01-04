Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Crouy
Je suis ravi de voir un ehpad qui sont à l'écoute de c'est résident des équipes formidable juste des soucis de personnelle qui ne font pas leur travail correctement ou si non il vous faut plus de personnelle
Par Fred D. • Résidence Les Gloriettes , Crouy
Je voulais remercier tte l equipe des gloriettes:la direction,l equipe soignante,le personnel entretien,l animatrice pour s etre merveilleusement occupés de mes parents puis de maman tte seule.pour leur gentillesse,leur compassion et leur patience.c est un endroit calme ou la nourriture estexcellente,la deco très reposante. Ils m ont si gentiment aidés pour la fin de maman et je ne les remercierai jamais assez.
Par Sylvie D. • Résidence Les Gloriettes , Crouy
Très belle structure ! Bien aménagée ! Personnel à l’écoute des résidents et des familles.
Par Fab A. • Résidence Les Gloriettes , Crouy
Ma maman avait besoin d'une place en ephad d'urgence Le directeur m'a proposé une place en sachant que ma maman ne resterait pas longtemps car je souhaitais la rapprocher de mon domicile Malgré cela beaucoup de bienveillance et de professionnalisme de la part de toute l'équipe merci encore
Par Reynald C. • Résidence Les Gloriettes , Crouy
Ma maman a séjourné dans cette maison plusieurs semaines entre Novembre 2020 et Décembre 2020. Elle a été très bien accueilli par les équipes de soins. L'équipe de direction a été très compréhensive lors du décès de mon père malgré la phase de Covid. Elle a été transférée pour raison de rapprochement familiale dans une maison de la même chaine en région parisienne
Par Philippe E. • Résidence Les Gloriettes , Crouy