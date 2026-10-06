Quels types de pathologies sont pris en charge aux Portes de Champagne ? La résidence accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des pathologies apparentées grâce à son unité protégée (EHPAD UPPD). Un psychologue et un ergothérapeute interviennent en interne pour adapter l'accompagnement à chaque résident.

Quels services et activités sont proposés au quotidien ? Les résidents bénéficient d'ateliers mémoire, de gymnastique douce, de sorties extérieures et d'expositions. L'établissement dispose aussi d'une bibliothèque, d'un salon de coiffure et d'un service de pédicure. Une cuisine thérapeutique permet de participer à des activités culinaires encadrées.