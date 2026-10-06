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Les Portes de Champagne à Chézy-sur-Marne (02)

5.0 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Chézy-sur-Marne (02)
17-25 Grande Rue, 02570 Chézy-sur-Marne

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer avec accompagnement individualisé Parc aux arbres centenaires avec terrasses aménagées Cuisine maison avec régimes adaptés (végétarien, sans sel, diabétique)

À propos de l'établissement

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Les Portes de Champagne

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Questions fréquentes

Quels types de pathologies sont pris en charge aux Portes de Champagne ?
La résidence accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des pathologies apparentées grâce à son unité protégée (EHPAD UPPD). Un psychologue et un ergothérapeute interviennent en interne pour adapter l'accompagnement à chaque résident.
Quels services et activités sont proposés au quotidien ?
Les résidents bénéficient d'ateliers mémoire, de gymnastique douce, de sorties extérieures et d'expositions. L'établissement dispose aussi d'une bibliothèque, d'un salon de coiffure et d'un service de pédicure. Une cuisine thérapeutique permet de participer à des activités culinaires encadrées.
Comment se rendre à la résidence Les Portes de Champagne ?
L'établissement est situé au 17-25 Grande Rue à Chézy-sur-Marne (02570), à 8 km de Château-Thierry. Il est desservi par le bus et dispose d'un parking gratuit pour les visiteurs. La gare de Château-Thierry permet de rejoindre Paris en environ une heure.

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