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Résidence Les Millesimes à Brasles (02)

4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Brasles (02)
30 Route de Verdilly , 02400 Brasles

Les points forts de l'établissement

Balnéothérapie et espace Snoezelen multisensoriel Jardin avec moutons et ruches pour les résidents Deux unités spécialisées de 14 lits pour personnes fragiles

À propos de l'établissement

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Résidence Les Millesimes

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Questions fréquentes

Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Les Millesimes ?
L'établissement accueille des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, de démence (y compris à corps de Lewy), et prend en charge des situations nécessitant une oxygénothérapie, ainsi que l'hémiplégie et la trachéotomie. Deux unités spécialisées de 14 lits sont dédiées aux personnes les plus dépendantes.
Quelles activités et animations sont proposées aux résidents ?
Le programme quotidien comprend de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie, de la gymnastique douce et des ateliers mémoire ou cuisine. La résidence dispose d'un espace de balnéothérapie et d'une salle Snoezelen. Des sorties extérieures sont régulièrement organisées, notamment au marché et à la piscine municipale.
Comment accéder à la résidence en transports en commun ?
La gare de Château-Thierry, desservie par la ligne P depuis la Gare de l'Est à Paris, se trouve à quelques minutes de la résidence. Des transports en commun locaux permettent également de rejoindre l'établissement. En voiture, la sortie 20 de l'A4 donne un accès direct, et un parking visiteurs est disponible sur place.

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