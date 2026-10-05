Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Les Millesimes ? L'établissement accueille des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, de démence (y compris à corps de Lewy), et prend en charge des situations nécessitant une oxygénothérapie, ainsi que l'hémiplégie et la trachéotomie. Deux unités spécialisées de 14 lits sont dédiées aux personnes les plus dépendantes.

Quelles activités et animations sont proposées aux résidents ? Le programme quotidien comprend de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie, de la gymnastique douce et des ateliers mémoire ou cuisine. La résidence dispose d'un espace de balnéothérapie et d'une salle Snoezelen. Des sorties extérieures sont régulièrement organisées, notamment au marché et à la piscine municipale.