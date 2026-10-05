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Résidence Les Boutons D'Or à Bourg-et-Comin (02)

4.8 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Bourg-et-Comin (02)
41 Rue de Vailly , 02160 Bourg-et-Comin

Les points forts de l'établissement

Pavillons individuels de plain-pied avec jardins privatifs Unité Alzheimer, PASA et espace Snoezelen Zoothérapie, art-thérapie et musicothérapie

À propos de l'établissement

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Résidence Les Boutons D'Or

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Questions fréquentes

Quels types de séjours propose la Résidence Les Boutons d'Or ?
La résidence propose trois formules : le séjour permanent, le court séjour pour un hébergement temporaire, et un accueil spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au sein d'une unité protégée dédiée.
Quels sont les espaces et soins dédiés aux résidents atteints de troubles cognitifs ?
L'établissement dispose d'une unité protégée (UP) Alzheimer, d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) et d'un espace multi-sensoriel Snoezelen. Un ergothérapeute, un psychomotricien et un psychologue accompagnent les résidents au quotidien.
Les résidents peuvent-ils personnaliser leur logement et garder un animal ?
Oui, chaque pavillon de plain-pied peut être aménagé avec les meubles personnels du résident. Les animaux de compagnie sont acceptés dans la résidence, et chaque logement dispose d'un jardin privatif.

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