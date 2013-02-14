Ma mamie a été dans l'unité sécurisée. Un grand merci à l'incroyable équipe des boutons d'or. Merci d'avoir pris soin de ma mamie, merci pour votre gentillesse, votre bienveillance et pour votre implication auprès des résidents. Nous avons toujours été bien reçus par l'ensemble de l'équipe, que cela soit à l'accueil, par le personnel de la cuisine, les aides soignantes, auxiliaires de vie, les infirmières, les agents de la lingerie, les agents d'entretien.... Nous avons eu le droit à des sourires sincères et bienveillants. Nous avons également toujours eu toutes les informations vis à vis de l'état de santé de ma mamie. Il y a une très bonne communication de la part du personnel encadrant ( ce qui n'est pas le cas dans tous les établissements notamment dans celui où elle était avant. Il était difficile d'avoir des informations si on le demandait. Alors qu'au Bouton d'or on nous appelait régulièrement pour nous donner des informations, et lorsque nous appelions nous avons toujours eu quelqu'un pour nous écouter et nous informer. Merci pour cela) Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma mamie et de lui avoir apporté soutien, gentille et bonne humeur pour ses derniers jours. Merci de ne pas avoir perdu l'essence de votre métier.

Par Elodie M. • Résidence Les Boutons D'Or , Bourg-et-Comin