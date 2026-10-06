Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence L'Escaut ? La résidence dispose d'une unité protégée de 30 places pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ainsi qu'une unité pour grands dépendants. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un ergothérapeute. Les personnes nécessitant une sonde gastrique ou présentant des troubles du comportement peuvent être accueillies.

Quelles activités et espaces de bien-être sont accessibles aux résidents ? L'établissement propose un espace de balnéothérapie et une salle Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle. Des séances d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie sont organisées régulièrement, ainsi que de la gymnastique douce, des concerts et des ateliers de stimulation cognitive. Un jardin sensoriel complète l'offre.