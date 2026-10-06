Résidence L'Escaut à Beaurevoir (02)
4.8 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Beaurevoir (02)
Rue du Tour de Ville, 02110 Beaurevoir
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer de 30 places avec jardin sensoriel Balnéothérapie et espace Snoezelen multi-sensoriel Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien
À propos de l'établissement
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Résidence L'Escaut
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence L'Escaut ?
La résidence dispose d'une unité protégée de 30 places pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ainsi qu'une unité pour grands dépendants. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un ergothérapeute. Les personnes nécessitant une sonde gastrique ou présentant des troubles du comportement peuvent être accueillies.
Quelles activités et espaces de bien-être sont accessibles aux résidents ?
L'établissement propose un espace de balnéothérapie et une salle Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle. Des séances d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie sont organisées régulièrement, ainsi que de la gymnastique douce, des concerts et des ateliers de stimulation cognitive. Un jardin sensoriel complète l'offre.
Comment se rendre à la Résidence L'Escaut à Beaurevoir ?
La résidence est située rue du Tour de Ville à Beaurevoir (02110), à mi-chemin entre Saint-Quentin et Cambrai. Depuis Amiens, emprunter l'A29 puis l'A26, sortie Péronne, puis la N44 et la D28. Un parking est disponible pour les visiteurs. Les gares de Cambrai et Saint-Quentin se trouvent à environ 20 km.
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