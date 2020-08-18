Sans crainte aucune, j’installerai un autre membre de ma famille dans cet établissement. Ma maman est partie hier après 5 années dans votre établissement. Je remercie les équipes médicale et administrative pour toute l’attention et tous les soins apportés au bien être de ma maman. Dès le premier jour de son arrivée, elle a été accueillie dans la musique, la bonne humeur et la joie ; l’animatrice nous a été présentée ce jour-là. Le travail fourni par le personnel est énorme et je m’en rends compte à chaque appel, à chaque visite. Vous êtes des personnes passionnées, investies dans votre mission de vie et à l’écoute des familles ; vous prenez le temps d’échanger avec nous, de répondre à nos questions ; je n’oublie pas non plus le personnel d’entretien. Beaucoup de messages difficiles, déplaisants, circulent sur la maison de retraite Orpéa en ce moment, je ne me permettrais pas de juger. Je reste néanmoins sur ma position, mon impression, mon sentiment qui sont des plus agréables qui soit. Continuez à apporter du bonheur, du soulagement, du soutien, des solutions mais cependant, pouvez-vous améliorer la restauration, c’est ce que me disait ma maman « on mange mal ici ». Et c’est vrai, la vie continue avec Orpéa. Merci à vous !!!

Par Armelle G. • Résidence L'Escaut , Beaurevoir