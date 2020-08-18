Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Beaurevoir
N'étant pas de la région, j'y suis venue voir ma sœur dans l'unité Alzheimer ; je trouve l'EHPAD joli et propre, bien décoré… j'ai apprécié les personnes qui y travaillent, elles sont agréables, gentilles et patientes avec les résidents ; et de bonne humeur ce qui doit être agréable pour eux ; il y a une nouvelle directrice dont je n'ai pas pu faire connaissance car ils étaient en réunion ; ils ne répondent pas toujours rapidement aux mails, cela s'améliorera peut-être à l'avenir, tout comme l'accueil, il est plus agréable que la personne se lève et vienne accueillir les visiteurs qui viennent de loin, plutôt que de leur parler de la pièce à côté… j'ai confiance en les personnes qui travaillent dans cette EHPAD et en leur bienveillance envers les résidents, je les remercie donc tous !
Par Sonia V. • Résidence L'Escaut , Beaurevoir
Sans crainte aucune, j’installerai un autre membre de ma famille dans cet établissement. Ma maman est partie hier après 5 années dans votre établissement. Je remercie les équipes médicale et administrative pour toute l’attention et tous les soins apportés au bien être de ma maman. Dès le premier jour de son arrivée, elle a été accueillie dans la musique, la bonne humeur et la joie ; l’animatrice nous a été présentée ce jour-là. Le travail fourni par le personnel est énorme et je m’en rends compte à chaque appel, à chaque visite. Vous êtes des personnes passionnées, investies dans votre mission de vie et à l’écoute des familles ; vous prenez le temps d’échanger avec nous, de répondre à nos questions ; je n’oublie pas non plus le personnel d’entretien. Beaucoup de messages difficiles, déplaisants, circulent sur la maison de retraite Orpéa en ce moment, je ne me permettrais pas de juger. Je reste néanmoins sur ma position, mon impression, mon sentiment qui sont des plus agréables qui soit. Continuez à apporter du bonheur, du soulagement, du soutien, des solutions mais cependant, pouvez-vous améliorer la restauration, c’est ce que me disait ma maman « on mange mal ici ». Et c’est vrai, la vie continue avec Orpéa. Merci à vous !!!
Par Armelle G. • Résidence L'Escaut , Beaurevoir
Structure très agréable. le directeur est à l'écoute , agréable et dynamique. tout le personnel est au petit soins pour les résidents montrant beaucoup d'empathie, d'écoute et de soutien . Les familles sont bien accueillies et peuvent toujours se renseigner sans avoir l'impression de déranger. L'établissement est très propre , la restauration excellente ( j'ai testé pour vous!), les animations nombreuses et variées .Toujours en pleine évolution. Ma maman y séjourne depuis plus d'un an et demi et je ne regrette absolument pas mon choix. Un grand merci à tous pour votre travail et votre implication.
Par Isabelle F. • Résidence L'Escaut , Beaurevoir
Ma mère y a fait un séjour après une hospitalisation en urgence. Le directeur ainsi que le personnel soignant et administratif ont été très accueillants et très attentifs aux soins et à son bien-être. Elle a été chouchoutée. Présente dans l'établissement le jour de ses 80 ans, Ils ont tout mis en œuvre pour lui réserver une journée exceptionnelle. Merci à tous !
Par Nathalie W. • Résidence L'Escaut , Beaurevoir
Une deuxième famille pour ma mère ! Cet établissement est chaleureux et le personnel est à l'écoute tant des résidents que de leur famille. C'est une petite structure qui permet l'échange et la convivialité. Tout est fait pour le bien être des résidents. Merci aux personnels administratif, de santé et de services pour leur investissement et leur gentillesse.
Par Nadine F. • Résidence L'Escaut , Beaurevoir