Residence Aime Cesaire à Bordeaux (33)
Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux (33)
22 Rue du Professeur Lannelongue, 33000 Bordeaux
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