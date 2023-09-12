Mon père habite là depuis quelques mois. J'ai visité plusieurs EHPAD, certains beaucoup plus modernes. Mais ce qui m'a décidée pour cet endroit, c'était l'impression que l'EHPAD se souciait vraiment du bien-être des résidents. Cette impression se confirme. J'aime la chaleur de l'accueil et l'envie d'innover des équipes; les animations 2 fois par jour avec parfois des sorties à l'extérieur (marché, restaurant, visite de Notre Dame de la Garde). Le personnel est très attentif au bien-être des personnes, qui sont écoutées et respectées. Le lieux sont très propres, et on voit toujours des femmes de ménage passer dans les couloir, salles de bain,... Un grand bravo aussi pour l'équipe médicale et paramédicale, au petit soin pour mon père et qui accepte toujours de discuter avec la famille. La psychologue en particulier s'adapte à la personne, trouve des idées nouvelles pour aider, peut même proposer des thérapies par l'exposition à la réalité virtuelle. Cela compense 1000 fois des locaux communs un peu vieux. Et quand on entend une personne âgée en EHPAD rire, cela fait du bien au cœur. (Mais n'oublions pas: les personnes qui sont au départ dépressives ne trouveront pas plus leur bonheur là qu'ailleurs)

Par Agnès • Résidence De Rognac , Rognac