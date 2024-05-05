Le terme "maison de retraite" n'aura jamais été aussi approprié . En effet , les résidents se sentent comme à la maison . La maison de retraite est située dans un joli parc arboré , au calme . Il y a même un enclos avec des biquettes. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe pendant une année en tant que coach sportif . Et oui car en plus des nombreuses activités ( loto , jardinage , sortie cinéma etc ) il y a aussi du sport pour nos résidents . L'équipe soignante est aux petits soins , à l'écoute et surtout disponible . Les repas maison sont préparés par un chef et met un point d'honneur , à faire de bons repas , des gâteaux pour le goûter . Vraiment un très bel établissement pour nos personnes âgées .

Par Franck B. • Le Bocage , La Penne-sur-Huveaune