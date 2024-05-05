Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Penne-sur-Huveaune
Je tiens à remercier tout le personnel pour son accueil chaleureux et sa disponibilité lors de ma visite. Établissement à taille humaine, chambres très bien réhabilitées.
Par Mireille T. • Le Bocage , La Penne-sur-Huveaune
Le terme "maison de retraite" n'aura jamais été aussi approprié . En effet , les résidents se sentent comme à la maison . La maison de retraite est située dans un joli parc arboré , au calme . Il y a même un enclos avec des biquettes. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe pendant une année en tant que coach sportif . Et oui car en plus des nombreuses activités ( loto , jardinage , sortie cinéma etc ) il y a aussi du sport pour nos résidents . L'équipe soignante est aux petits soins , à l'écoute et surtout disponible . Les repas maison sont préparés par un chef et met un point d'honneur , à faire de bons repas , des gâteaux pour le goûter . Vraiment un très bel établissement pour nos personnes âgées .
Par Franck B. • Le Bocage , La Penne-sur-Huveaune
Je tiens à remercier toute l'équipe du Bocage pour leurs investissements. L'accueil y est chaleureux. Plusieurs événements sont faits pour que les familles y participent également et c'est très appréciable. On y mange très bien. La propreté des locaux n'est plus a démontrer et les équipes sont vraiment adorables. Mes grands parents ne regrettent absolument pas d'avoir choisi cette maison de retraite, ils en sont tres heureux.
Par L J. • Le Bocage , La Penne-sur-Huveaune
Résidence de qualité, avec du personnel attentionné ! Merci au directeur, d'avoir pris son temps pour nous !
Par Yassine E. • Le Bocage , La Penne-sur-Huveaune
Établissement humainement inégalable, le personnel est aux petits soins avec les résidents et les familles . Les locaux sont d’une propreté incroyable. Merci encore de prendre soin de nos aînés ainsi, une maison différente des autres qui mériterait de servir d’exemple.
Par Esteban F. • Le Bocage , La Penne-sur-Huveaune