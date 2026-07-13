Maisons de retraite / EHPAD dans l' Aube

Maisons de retraite et EHPAD dans l'Aube

L'Aube (10), c'est 44 EHPAD disséminés entre Troyes, Romilly-sur-Seine, Bar-sur-Aube et pas mal de communes rurales du coin champenois. Chaque structure tourne autour de 85 places en moyenne, ce qui reste un gabarit assez classique pour la région. On y accueille des personnes âgées en perte d'autonomie qui ont besoin d'un suivi médical quotidien et d'un cadre de vie adapté. Côté statut, le public domine largement avec 30 établissements, complété par 14 structures privées et 12 gérées par des associations.

44 EHPAD entre Troyes, Romilly-sur-Seine et la campagne auboise dans l'Aube

Quand on regarde la carte, l'offre en EHPAD colle bien à la géographie du département. Troyes, en tant que préfecture, regroupe 8 établissements à elle seule. Romilly-sur-Seine, au nord-ouest, en compte 4. Après, le maillage s'étire : Brienne-le-Château, Bayel, Bouilly, Bar-sur-Aube, Aix-Villemaur-Pâlis, Saint-Julien-les-Villas... Chacune a au moins un EHPAD. Concrètement, les familles auboises peuvent trouver une place pas trop loin de chez elles, en ville comme à la campagne.

Les 30 EHPAD publics sont le plus souvent rattachés à un centre hospitalier ou gérés par un CCAS. Leurs tarifs sont encadrés et ils accueillent en priorité les personnes aux revenus modestes - c'est d'ailleurs leur vocation première. Les 14 structures privées proposent parfois des prestations un peu plus diversifiées. Quant aux 12 EHPAD associatifs, ils fonctionnent sans but lucratif tout en portant un projet de soins personnalisé.

Combien coûte un EHPAD dans l'Aube (10)

Parlons argent, parce que c'est souvent la première question. Le coût se découpe en trois parties : le tarif hébergement (à la charge de la famille), le tarif dépendance (en partie couvert par l'APA) et le tarif soins (pris en charge par l'Assurance maladie). Le montant de l'hébergement varie selon le type de chambre et le statut de l'établissement. Voici les tarifs médians relevés dans les 44 EHPAD aubois :

Type de chambre Tarif médian mensuel Fourchette observée Chambre simple 2 628 €/mois 1 950 € - 3 450 € Chambre double 2 177 €/mois 1 860 € - 2 505 € Chambre unité protégée 2 850 €/mois - Chambre de luxe 2 970 €/mois - Chambre couple 3 360 €/mois -

La chambre simple reste la formule la plus courante. À 2 628 € par mois en médiane, l'Aube se situe en dessous de la moyenne nationale - la forte proportion d'EHPAD publics tire les prix vers le bas. Pour les chambres en unité protégée (personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles cognitifs apparentés), comptez 2 850 € par mois, l'encadrement renforcé expliquant ce surcoût.

Il faut ajouter le ticket modérateur dépendance. Dans l'Aube, les tarifs journaliers tournent autour de 23,57 € pour les GIR 1-2 (forte dépendance), 14,98 € pour les GIR 3-4 (dépendance modérée) et 6,36 € pour les GIR 5-6 (faible dépendance ou autonomie conservée). Pour mieux comprendre le financement d'un séjour en EHPAD, plusieurs dispositifs d'aide existent.

Bien choisir sa maison de retraite dans l'Aube (10)

Comment s'y retrouver parmi 44 établissements ? La visite sur place reste irremplaçable. D'abord la localisation : un EHPAD proche du domicile familial facilite les visites régulières des proches, et il faut dire que ces visites comptent énormément pour le moral. Autre indicateur à regarder : le ratio de personnel soignant par rapport au nombre de lits.

Avant de se décider, le mieux c'est de visiter au moins deux ou trois EHPAD, de discuter avec l'équipe soignante et de consulter le projet d'établissement. Le dossier d'admission en EHPAD est un formulaire national unique (cerfa) qu'on peut envoyer à plusieurs structures en même temps. Pour les délais d'attente, ça dépend du secteur : les EHPAD troyens ont souvent des listes plus longues, alors qu'en zone rurale, des places se libèrent parfois plus vite.

Pendant la visite, pensez à regarder la luminosité et la taille des chambres, à goûter un repas si possible (beaucoup acceptent un repas test), à vérifier l'état des locaux et les espaces extérieurs. L'ambiance générale, aussi, ça se ressent vite en poussant la porte. Le contrat de séjour, obligatoire, détaille les prestations incluses et les conditions tarifaires.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans l'Aube (10)

Les EHPAD de l'Aube fonctionnent avec des équipes pluridisciplinaires qui assurent un accompagnement médical et paramédical 24h/24. Un médecin coordonnateur supervise le projet de soins de chaque personne accueillie, en lien avec le médecin traitant. Autour de lui : infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes, animateurs...

Concrètement, ce qu'on trouve dans les EHPAD aubois :

Soins infirmiers et aide à la toilette, à l'habillage et aux repas

Suivi médical régulier et gestion des traitements médicamenteux

Activités de stimulation cognitive, ateliers mémoire et activités manuelles

Animations collectives, sorties organisées et moments de convivialité

Accompagnement psychologique pour les personnes accueillies et leurs familles

Kinésithérapie et prévention des chutes

Pas mal d'EHPAD du département disposent aussi d'une unité de vie protégée (on dit aussi unité Alzheimer). C'est conçu pour accompagner les personnes souffrant de troubles du comportement dans un cadre sécurisé, avec jardin thérapeutique, espaces de déambulation et personnel formé spécifiquement - ce qui fait vraiment la différence au quotidien.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans l'Aube (10)

L'hébergement permanent, c'est la formule classique : la personne âgée s'installe durablement et l'EHPAD devient son lieu de vie. Mais d'autres options existent, et elles méritent qu'on s'y attarde.

L'hébergement temporaire, par exemple. Ça dure de quelques semaines à quelques mois et ça permet de soulager un aidant familial, de préparer un retour à domicile après une hospitalisation, ou de tester la vie en collectivité. Plusieurs EHPAD aubois ont des lits réservés pour ce type d'accueil ponctuel.

L'accueil de jour s'adresse aux personnes âgées vivant encore chez elles mais qui viennent passer la journée dans l'établissement. Elles participent à des activités encadrées, gardent un lien social et stimulent leurs capacités cognitives - pendant que l'aidant souffle un peu. Dans l'Aube, des places d'accueil de jour sont disponibles dans plusieurs établissements, surtout du côté de Troyes.

APA, ASH et aides financières dans l'Aube (10)

Le coût d'un EHPAD peut être allégé grâce à plusieurs aides financières. C'est le Conseil départemental de l'Aube qui instruit les demandes et verse les principales allocations destinées aux personnes âgées en perte d'autonomie.

APA en établissement : l'allocation personnalisée d'autonomie couvre une partie du tarif dépendance. Son montant dépend du GIR et des ressources du bénéficiaire.

ASH (aide sociale à l'hébergement) : versée par le département, elle prend en charge tout ou partie du tarif hébergement pour les personnes dont les revenus sont insuffisants. L'EHPAD doit être habilité à l'aide sociale.

APL ou ALS : les aides au logement de la CAF peuvent s'appliquer en EHPAD sous conditions de ressources et d'habilitation.

Réduction d'impôt : 25 % des frais d'hébergement et de dépendance restant à charge sont déductibles, dans la limite de 10 000 € par an et par personne.

Aides des caisses de retraite et des mutuelles, qui complètent parfois le financement sous certaines conditions.

Dans l'Aube, la grosse majorité des EHPAD publics sont habilités à l'aide sociale, ce qui ouvre l'accès aux personnes à faibles ressources. Pour donner un ordre d'idée, sur un tarif dépendance journalier de 23,57 € en GIR 1-2, l'APA prend en charge une partie mais le ticket modérateur reste à payer. Le guide du financement en EHPAD revient en détail sur ces mécanismes.

Où trouver un EHPAD dans l'Aube (10)

Les 44 EHPAD de l'Aube sont répartis sur tout le département. Pour comparer les établissements ville par ville : Troyes, Romilly-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château, Sainte-Savine, Bouilly et Saint-Julien-les-Villas.