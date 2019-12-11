Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Troyes
Je ne peux que recommander ce lieu pour nos parents. L'accueil y est souriant et réconfortant. Le personnel est bienveillant et aux petits soins pour chacune des personnes qui résident. Un grand merci au Directeur pour son empathie et son écoute.
Par Sandrine W. • Résidence De L'Europe , Troyes
le lieu est simple mais accueillant, ma mere y a séjourné 4 mois avant de rentrer chez elle avec une aide à domicile, ils ont tout organisé de A à Z pour son retour à la maison avec précision et sans rien oublier, aide ménagère, infirmière, y compris le ménage de sa maison par une société spécialisé. Le personnel est bien formé, disponible, tout le monde s'affaire et tous sont patients et bienveillants. Il manque quelques animations, je dirai que c'est le seul point faible, mais la situation sanitaire actuelle y est pour beaucoup. Un directeur jeune et efficace, bravo à toute l'équipe, ma mere aujourd'hui après avoir fait des pieds et des mains pour retourner chez elle, regrette de ne plus y être..
Par Nathalie W. • Résidence De L'Europe , Troyes
Toujours difficile de mettre quelqu’un de sa famille en maison de retraite. Ma grand mère était dans l’unité alzeimher et elle y était bien soignée. Le personnel la connaissait bien ainsi que ses petites habitudes. Je l’ai toujours trouvée propre sur elle et soignée ainsi que les autres résidents. Elle y mangeait bien disait elle. J’ai toujours trouvé le personnel agréable avec les résidents et patient même en cas de crise de l’un d’entre eux. Ils organisent des activités et animations adaptées. Par ailleurs l’EPHAd est propre et ne sent pas la pisse comme certain autres. Cet EPHAD a pris très rapidement des mesures concernant la COVID 19 et a ainsi pu protéger ses résidents. C’est avec regret que nous avons dû déplacer ma grand mère et son nouvel EPHAD n’est clairement pas aussi bien ... en résumé, c’est un EPHAD ou je savais ma grand mère bien et bien traitée. Merci a tout le personnel !
Par Myriam M. • Résidence De L'Isle , Troyes
Accueil 7 jours sur 7. Personnel très agréable et très réactif . Un grand merci à vous tous. Je recommande fortement
Par Jean P. • Résidence De L'Europe , Troyes
Nous avons placé maman dans la résidence depuis bientôt 5 mois. Celle-ci m'avait été recommandée par plusieurs personnes et il se trouve que j'en suis très contente. En effet, un accueil chaleureux lui a été apporté. Les chambres sont claires et agréables, le personnel sympathique et aux petits soins, la nourriture abondante et variée et surtout, tout est propre. Le linge de toilette est changé chaque jours. Je recommande cette résidence, qui est dailleurs l'une des moins chères des environs.
Par Luc M. • Résidence De L'Europe , Troyes