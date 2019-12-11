Toujours difficile de mettre quelqu’un de sa famille en maison de retraite. Ma grand mère était dans l’unité alzeimher et elle y était bien soignée. Le personnel la connaissait bien ainsi que ses petites habitudes. Je l’ai toujours trouvée propre sur elle et soignée ainsi que les autres résidents. Elle y mangeait bien disait elle. J’ai toujours trouvé le personnel agréable avec les résidents et patient même en cas de crise de l’un d’entre eux. Ils organisent des activités et animations adaptées. Par ailleurs l’EPHAd est propre et ne sent pas la pisse comme certain autres. Cet EPHAD a pris très rapidement des mesures concernant la COVID 19 et a ainsi pu protéger ses résidents. C’est avec regret que nous avons dû déplacer ma grand mère et son nouvel EPHAD n’est clairement pas aussi bien ... en résumé, c’est un EPHAD ou je savais ma grand mère bien et bien traitée. Merci a tout le personnel !

Par Myriam M. • Résidence De L'Isle , Troyes