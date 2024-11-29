Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Romilly-sur-Seine
Un petit message pour remercier toute l'équipe des jardin de Romilly une EHPAD bienveillante, avec de nombreuses animations qui sont leur force dans cet endroit, merci à l'animatrice et tout les intervenants à qui vous faites appel. Les repas sont de très bonne qualitée. Chambre spacieuse. Un merci tout particulier à l'infirmière coordinatrice Julie qui a été très présente pour ma mère ( fille de Mr Christian Ja..). Et qui fait un travail formidable auprès de ses équipes, des familles... Mon grand père à pu vivre sa dernière année dans cet établissement sans être dans la solitude et en sécurité. La PEC a été super du début jusqu'à la fin. Concernant les soignants comme partout ça dépend des équipes... Moi même infirmière je connais très bien les EHPAD et celle ci est de qualité. A part peut être les radiateurs
Par Charlene G. • Résidence Les Jardins De Romilly , Romilly-sur-Seine
Je félicite le personnel soignant, aides soignants et la direction de la maison de retraite Les Jardins de Romilly , pour leur bienveillance et leur gentillesse envers notre maman, même si elle n'est pas restée longtemps dans cet établissement, elle a eu une fin de vie entouré par toutes ces belles personnes. De plus les animations proposés ainsi que les repas sont digne d'un hôtel 5 * , dans un joli cadre, moderne et de jolie chambre que l'on peut personnalisé.
Par Cathy L. • Résidence Les Jardins De Romilly , Romilly-sur-Seine
Le personnel de cet établissement a été formidable dans l’accompagnement de ma grand mère en fin de vie. La directrice a su prendre du temps pour apaiser la famille et répondre à toutes nos questions. Merci encore à cette équipe !
Par Bea B. • Résidence Les Jardins De Romilly , Romilly-sur-Seine
J’ai pu contacter le Personnel très compétent infirmiers et infirmières très à l’écoute ainsi qu’à la réception Je suis rassurée pour ma Soeur nouvelle résidente depuis le 06/02/23 Bravo
Par Degrave M. • Résidence Les Jardins De Romilly , Romilly-sur-Seine
Accueil chaleureux, à l'écoute. Etablissement très propre
Par Anne.mail@gmail.com A. • Résidence Les Jardins De Romilly , Romilly-sur-Seine