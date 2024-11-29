Un petit message pour remercier toute l'équipe des jardin de Romilly une EHPAD bienveillante, avec de nombreuses animations qui sont leur force dans cet endroit, merci à l'animatrice et tout les intervenants à qui vous faites appel. Les repas sont de très bonne qualitée. Chambre spacieuse. Un merci tout particulier à l'infirmière coordinatrice Julie qui a été très présente pour ma mère ( fille de Mr Christian Ja..). Et qui fait un travail formidable auprès de ses équipes, des familles... Mon grand père à pu vivre sa dernière année dans cet établissement sans être dans la solitude et en sécurité. La PEC a été super du début jusqu'à la fin. Concernant les soignants comme partout ça dépend des équipes... Moi même infirmière je connais très bien les EHPAD et celle ci est de qualité. A part peut être les radiateurs

Par Charlene G. • Résidence Les Jardins De Romilly , Romilly-sur-Seine