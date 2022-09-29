Très bon ehpad ,trèsbeau cadre de vie Personnel chaleureux,disponible, bienveillant envers les résidents et très professionnels dans un domaine difficile à appréhender;donc nous les aidants sommes rassurés et avons une quiétude d'esprit car nous savons nos aînés bien entourés Animations très nombreuses et variées avec sorties extérieures Les animatrices ont le souci du bien-être de nos aînés dans une ambiance conviviale Equipe soignante réactive,compétente,disponible et attentive à l'écoute des familles de résidents.

Par Laurence M. • Les Jardins de Creney , Creney-près-Troyes