Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Creney-près-Troyes
Plutôt satisfaire de l'accueil et du personnel soignant.les chambres sont grandes et jolies , animaux , espace verts et unité alzheimer.
Par Luxy C. • Les Jardins de Creney , Creney-près-Troyes
Actuellement aide soignante dans cette ephad nous prenons le temps de s occuper des résidents avec bienveillance et empathie ephad très conseiller
Par Sabine L. • Les Jardins de Creney , Creney-près-Troyes
Très bon ehpad ,trèsbeau cadre de vie Personnel chaleureux,disponible, bienveillant envers les résidents et très professionnels dans un domaine difficile à appréhender;donc nous les aidants sommes rassurés et avons une quiétude d'esprit car nous savons nos aînés bien entourés Animations très nombreuses et variées avec sorties extérieures Les animatrices ont le souci du bien-être de nos aînés dans une ambiance conviviale Equipe soignante réactive,compétente,disponible et attentive à l'écoute des familles de résidents.
Par Laurence M. • Les Jardins de Creney , Creney-près-Troyes
Franchement on s'occupe bien de ma maman qui vient d'avoir 90 ans
Par Christine L. • Les Jardins de Creney , Creney-près-Troyes
Établissement à taille humaine dans un environnement rural. Personnel compétent, chaleureux et stable. Vie institutionnelle très dynamique à travers de nombreuses animations adaptées aux résidents. Prise en charge jusqu’aux soins palliatifs avec un personnel très présent. Établissement à recommander sans aucune réserve
Par Pierre V. • Les Jardins de Creney , Creney-près-Troyes