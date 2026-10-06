La Résidence de Piney accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, l'établissement dispose d'une Unité Protégée dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un espace multi-sensoriel Snoezelen y est intégré pour favoriser l'apaisement et la stimulation sensorielle des résidents.

Est-il possible d'organiser un séjour de courte durée pour mon proche ? Oui, la Résidence de Piney propose 14 places en accueil temporaire au sein de ses 55 lits. Cette solution convient bien aux familles ayant besoin d'une période de répit ou souhaitant tester la vie en établissement avant un séjour permanent.