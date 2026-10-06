Résidence Les Géraniums à La Chapelle-Saint-Luc (10)
4.5 (6)
Maison de retraite / EHPAD à La Chapelle-Saint-Luc (10)
3-5 ALLEE GEORGES BEDIEZ, 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer avec dispositif anti-fugue Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie sur place Repas cuisinés sur place et restaurant ouvert aux familles
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Géraniums
Questions fréquentes
La Résidence Les Géraniums accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée spécialement aménagée pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un psychologue interne accompagne les résidents et un dispositif anti-fugue sécurise l'unité.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
Le programme est varié : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, ateliers culinaires, jardinage et gymnastique douce. Des sorties extérieures sont organisées grâce à un service de navettes, et des animations festives rythment le calendrier.
Les familles peuvent-elles déjeuner sur place avec leur proche ?
Oui, le restaurant de la résidence est ouvert aux visiteurs. Les repas sont cuisinés sur place par l'équipe de cuisine de l'établissement, ce qui permet de partager un moment convivial en famille autour d'un repas fait maison.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Géraniums
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence De L'Isle
5.0 (2)
Troyes (10000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 505 € par mois
Places disponibles
Les Jardins de Creney
4.8 (5)
Creney-près-Troyes (10150)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 985 € par mois
Places disponibles
Résidence de Piney
5.0 (9)
Piney (10220)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 100 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins De Romilly
4.8 (5)
Romilly-sur-Seine (10100)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 319 € par mois
Places disponibles
Résidence De L'Europe
4.9 (8)
Troyes (10000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 253 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de La Chapelle-Saint-Luc (10600)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Troyes(9)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Romilly-sur-Seine(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ramerupt(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Méry-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Julien-les-Villas(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ervy-le-Châtel(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Auxon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sainte-Savine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vendeuvre-sur-Barse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mussy-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-André-les-Vergers(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pont-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Creney-près-Troyes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcilly-le-Hayer(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bréviandes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lusigny-sur-Barse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Brienne-le-Château(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Othe(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bar-sur-Aube(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Rivière-de-Corps(1)