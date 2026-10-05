Résidence De L'Europe à Troyes (10)
4.9 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Troyes (10)
15 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny, 10000 Troyes
Les points forts de l'établissement
Espace Snoezelen et accompagnement Alzheimer Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien À 5 min en bus de la gare de Troyes
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence De L'Europe
Questions fréquentes
La Résidence De L'Europe accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement accueille les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Il dispose d'un espace Snoezelen dédié à la stimulation multi-sensorielle, et l'équipe comprend un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute en interne pour un accompagnement adapté.
Comment se rendre à la Résidence De L'Europe à Troyes ?
La résidence est accessible par les lignes de bus 1 et 7, à seulement 5 minutes de la gare de Troyes. En voiture, l'autoroute A26 (sortie Troyes Centre) se trouve à 5 km. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs.
Quelles activités sont proposées aux résidents au quotidien ?
Le programme d'animations est quotidien et varié : gymnastique douce, ateliers de stimulation cognitive, chorale, art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie et sorties extérieures avec navette. Un salon de coiffure, un espace esthétique et un service de pédicure sont aussi accessibles sur place.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence De L'Europe
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence De L'Isle
5.0 (2)
Troyes (10000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 505 € par mois
Places disponibles
Les Jardins de Creney
4.8 (5)
Creney-près-Troyes (10150)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 985 € par mois
Places disponibles
Résidence de Piney
5.0 (9)
Piney (10220)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 100 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins De Romilly
4.8 (5)
Romilly-sur-Seine (10100)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 319 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Troyes (10000)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Romilly-sur-Seine(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villenauxe-la-Grande(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ramerupt(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Méry-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Julien-les-Villas(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ervy-le-Châtel(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Auxon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sainte-Savine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Chapelle-Saint-Luc(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vendeuvre-sur-Barse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mussy-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-André-les-Vergers(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pont-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Creney-près-Troyes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcilly-le-Hayer(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bréviandes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lusigny-sur-Barse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Brienne-le-Château(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Othe(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bar-sur-Aube(1)