La Résidence De L'Europe accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ? Oui, l'établissement accueille les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Il dispose d'un espace Snoezelen dédié à la stimulation multi-sensorielle, et l'équipe comprend un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute en interne pour un accompagnement adapté.

Comment se rendre à la Résidence De L'Europe à Troyes ? La résidence est accessible par les lignes de bus 1 et 7, à seulement 5 minutes de la gare de Troyes. En voiture, l'autoroute A26 (sortie Troyes Centre) se trouve à 5 km. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs.