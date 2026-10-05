Résidence De L'Isle à Troyes (10)
5.0 (2)
Maison de retraite / EHPAD à Troyes (10)
10 Rue de la Petite Courtine, 10000 Troyes
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer et UHR de 12 lits avec psychiatre interne Espace Snoezelen, art-thérapie et zoothérapie Quartier historique de Troyes avec vue sur la cathédrale
À propos de l'établissement
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Résidence De L'Isle
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence De L'Isle ?
L'établissement accueille des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de démence à corps de Lewy, de troubles du comportement et d'AVC. Une unité protégée et une UHR de 12 lits sont dédiées aux profils nécessitant un accompagnement renforcé. Un psychiatre et un psychologue interviennent en interne.
Quelles activités sont proposées aux résidents au quotidien ?
Les animations sont organisées tous les jours : ateliers mémoire, jardinage, cuisine, gymnastique douce, art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie. Un espace Snoezelen est disponible pour la stimulation sensorielle. Des sorties extérieures en navette et des événements festifs rythment aussi le calendrier.
Comment accéder à la résidence en transports en commun ?
La Résidence De L'Isle est desservie par le bus ligne 7, aux arrêts Charmilles ou Michelet. Elle se situe dans le centre historique de Troyes, à proximité des commerces. Un parking est disponible pour les visiteurs venant en voiture.
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