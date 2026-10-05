Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence De L'Isle ? L'établissement accueille des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de démence à corps de Lewy, de troubles du comportement et d'AVC. Une unité protégée et une UHR de 12 lits sont dédiées aux profils nécessitant un accompagnement renforcé. Un psychiatre et un psychologue interviennent en interne.

Quelles activités sont proposées aux résidents au quotidien ? Les animations sont organisées tous les jours : ateliers mémoire, jardinage, cuisine, gymnastique douce, art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie. Un espace Snoezelen est disponible pour la stimulation sensorielle. Des sorties extérieures en navette et des événements festifs rythment aussi le calendrier.