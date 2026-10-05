Résidence Les Jardins De Romilly à Romilly-sur-Seine (10)
4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Romilly-sur-Seine (10)
66 Avenue de la Liberté, 10100 Romilly-sur-Seine
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 12 places avec espace Snoezelen Balnéothérapie et salle de kinésithérapie sur place Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien
À propos de l'établissement
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Résidence Les Jardins De Romilly
Questions fréquentes
Quels types d'hébergement propose la Résidence Les Jardins de Romilly ?
L'établissement propose des chambres simples d'environ 23 m², des chambres doubles de 30 m² et des chambres en unité protégée de 21 m². Les résidents peuvent apporter leurs meubles personnels pour personnaliser leur espace de vie.
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, Les Jardins de Romilly disposent d'une unité protégée de 12 places spécialement conçue pour les personnes souffrant d'Alzheimer ou de troubles apparentés. L'établissement propose aussi un espace Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle et de la balnéothérapie.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
Le programme d'animations est varié : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine, gymnastique douce, sorties extérieures en navette. Des événements festifs sont également organisés tout au long de l'année.
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