Quels soins spécialisés sont proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ? L'établissement dispose de deux unités d'accueil spécifique Alzheimer (UASA) de 28 places au total. Les résidents y bénéficient d'un accompagnement adapté avec un psychologue et un ergothérapeute internes, ainsi que d'un espace Snoezelen dédié à la stimulation multisensorielle.

Quelles activités sont proposées aux résidents au quotidien ? Le programme d'animations comprend de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie, de la gymnastique douce, des ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées avec un service de navettes. L'établissement dispose aussi d'un salon de coiffure, d'un espace beauté et d'une bibliothèque.