Les Jardins de Creney à Creney-près-Troyes (10)
4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Creney-près-Troyes (10)
3 rue de l'Aulne, 10150 Creney-près-Troyes
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer de 28 places avec espace Snoezelen Balnéothérapie et zoothérapie sur place Repas cuisinés sur place, restaurant ouvert aux familles
À propos de l'établissement
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Les Jardins de Creney
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ?
L'établissement dispose de deux unités d'accueil spécifique Alzheimer (UASA) de 28 places au total. Les résidents y bénéficient d'un accompagnement adapté avec un psychologue et un ergothérapeute internes, ainsi que d'un espace Snoezelen dédié à la stimulation multisensorielle.
Quelles activités sont proposées aux résidents au quotidien ?
Le programme d'animations comprend de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie, de la gymnastique douce, des ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées avec un service de navettes. L'établissement dispose aussi d'un salon de coiffure, d'un espace beauté et d'une bibliothèque.
La résidence est-elle facilement accessible depuis Troyes ?
Oui, Creney-près-Troyes se situe aux portes de l'agglomération troyenne. La résidence est desservie par les transports en commun (bus) et dispose d'un parking pour les visiteurs. Les infrastructures médicales et commerces de Troyes sont accessibles en quelques minutes.
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