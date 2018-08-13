Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Chapelle-Saint-Luc
Mon père est résident dans cet EHPAD, et le personnel soignant fait son maximum pour prendre en charge tous les résidents. Les aides soignantes et infirmières sont dévouées et vraiment gentilles. Je ne peux malheureusement pas venir souvent mais merci aux personnel pour leur travail.
Par Christophe G. • Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc
Dimanche 8 août, peu de personnel dont une vraiment peu aimable
Par Therese C. • Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc
Mon fils y a fait son stage. Il en est très satisfait
Par Stephanie S. • Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc
Pour y accéder, il faut être résident ou parent(s) de résident(s). Pour les professionnels, ils doivent être accrédités par la direction. Sinon... vous risquez d'être refoulés. Une organisation sérieuse.
Par Norbert E. • Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc