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Maisons de retraite / EHPAD à La Chapelle-Saint-Luc (10600)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Chapelle-Saint-Luc

Mon père est résident dans cet EHPAD, et le personnel soignant fait son maximum pour prendre en charge tous les résidents. Les aides soignantes et infirmières sont dévouées et vraiment gentilles. Je ne peux malheureusement pas venir souvent mais merci aux personnel pour leur travail.

Par Christophe G. Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc

Dimanche 8 août, peu de personnel dont une vraiment peu aimable

Par Therese C. Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc

Mon fils y a fait son stage. Il en est très satisfait

Par Stephanie S. Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc

Très bien

Par Jimmy G. Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc

Pour y accéder, il faut être résident ou parent(s) de résident(s). Pour les professionnels, ils doivent être accrédités par la direction. Sinon... vous risquez d'être refoulés. Une organisation sérieuse.

Par Norbert E. Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc

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