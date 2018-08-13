Mon père est résident dans cet EHPAD, et le personnel soignant fait son maximum pour prendre en charge tous les résidents. Les aides soignantes et infirmières sont dévouées et vraiment gentilles. Je ne peux malheureusement pas venir souvent mais merci aux personnel pour leur travail.

Par Christophe G. • Résidence Les Géraniums , La Chapelle-Saint-Luc