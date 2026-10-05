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Résidence Jeanne D'Arc à Soissons (02)

4.6 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Soissons (02)
70, BOULEVARD JEANNE D‘ARC, 02200 Soissons

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer avec surveillance 24h/24 Balnéothérapie et parc arboré de 5 000 m² Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie sur place

À propos de l'établissement

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Résidence Jeanne D'Arc

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Questions fréquentes

Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Jeanne D'Arc ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés dans une unité de vie protégée dédiée. Il accepte aussi les résidents souffrant de démence à corps de Lewy, ceux nécessitant de l'oxygène ou porteurs d'une sonde gastrique.
Quels services de bien-être sont proposés aux résidents ?
La résidence dispose d'un espace de balnéothérapie, d'un salon de coiffure, d'un espace esthétique et d'un service de pédicure. Des séances d'art-thérapie, de musicothérapie, de zoothérapie et de gymnastique douce sont organisées chaque semaine.
Comment se rendre à la Résidence Jeanne D'Arc ?
L'EHPAD est situé au 70, boulevard Jeanne d'Arc à Soissons, en plein centre-ville. Il est accessible par les transports en commun et dispose d'un parking pour les visiteurs. Les commerces et services sont à proximité immédiate.

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