Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Jeanne D'Arc ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés dans une unité de vie protégée dédiée. Il accepte aussi les résidents souffrant de démence à corps de Lewy, ceux nécessitant de l'oxygène ou porteurs d'une sonde gastrique.

Quels services de bien-être sont proposés aux résidents ? La résidence dispose d'un espace de balnéothérapie, d'un salon de coiffure, d'un espace esthétique et d'un service de pédicure. Des séances d'art-thérapie, de musicothérapie, de zoothérapie et de gymnastique douce sont organisées chaque semaine.