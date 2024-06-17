Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villepinte
Un bon établissement, personnels bienveillants , très professionnels, je vous recommande merci.
Par Massanvi M. • Ehpad Residence Petronille , Villepinte
Pétronille résidence super Les équipes formidable
Par Alda D. • Ehpad Residence Petronille , Villepinte
Bonne équipe et une nouvelle directrice bienveillante
Par Greg • Ehpad Residence Petronille , Villepinte
Nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour les bons soins prodigués à notre maman durant son séjour dans votre établissement. Merci de tous coeurs pour votre disponibilité, votre écoute emphatique et votre soutien durant les derniers mois de vie de notre maman. Les soins prodigués par le personnel auront été d’une qualité irréprochable dans un espace de vie chaleureux et d’une propreté sans conteste. Grâce à vous, votre professionnalisme et votre humanité, notre mère a pu accepter sa situation de dépendance et vivre sereinement et accompagnée, les derniers moment de sa vie. Vous avez su instaurer un climat de confiance avec nous et nous permettre de mieux appréhender cette difficile épreuve qu’est le placement en Ephad d’un proche parent. Pour toute ces raisons, nous nous devions de vous laisser ce commentaire qui s’adresse vraiment à tous le personnel, directrice et personnels administratifs, ainsi qu’aux personnel de cuisine, enfin, tous les acteurs dévoués au bien être des résidents. Nous recommandons vivement cet établissement à toute les familles en recherche de placement d’un de leurs proche. Merci à tous. Nous n’oublierons pas Famille Manunta
Par Nathalie M. • Ehpad Residence Petronille , Villepinte
Je tiens à remercier la directrice et son équipe pour leur accueil et leur professionnalisme. Ils ont pris le temps de nous recevoir et de nous renseigner. Ils ont su être disponibles et nous ont accompagnés dans cette difficile démarche de placer un parent en EHPAD.
Par Veronica R. • Ehpad Residence Petronille , Villepinte