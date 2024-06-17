Nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour les bons soins prodigués à notre maman durant son séjour dans votre établissement. Merci de tous coeurs pour votre disponibilité, votre écoute emphatique et votre soutien durant les derniers mois de vie de notre maman. Les soins prodigués par le personnel auront été d’une qualité irréprochable dans un espace de vie chaleureux et d’une propreté sans conteste. Grâce à vous, votre professionnalisme et votre humanité, notre mère a pu accepter sa situation de dépendance et vivre sereinement et accompagnée, les derniers moment de sa vie. Vous avez su instaurer un climat de confiance avec nous et nous permettre de mieux appréhender cette difficile épreuve qu’est le placement en Ephad d’un proche parent. Pour toute ces raisons, nous nous devions de vous laisser ce commentaire qui s’adresse vraiment à tous le personnel, directrice et personnels administratifs, ainsi qu’aux personnel de cuisine, enfin, tous les acteurs dévoués au bien être des résidents. Nous recommandons vivement cet établissement à toute les familles en recherche de placement d’un de leurs proche. Merci à tous. Nous n’oublierons pas Famille Manunta

Par Nathalie M. • Ehpad Residence Petronille , Villepinte