Mais comment se fier aux avis des gens ici... Je mets 5 étoiles (c'est bien trop cependant, 4 suffiraient) pour contrebalancer ce qui est écrit plus bas et qui est grossièrement excessif ! Ma mère est dans cet EHPAD depuis 2 ans et demi. J'y vais toutes les semaines. Petite structure, personnel bienveillant. Jardins, chats, activité. Rien ne traine par terre ou dans le jardin. Mais surtout personnel dans sa très grande majorité souriant et vraiment agréable qui passe très régulièrement. Bref, pas une usine, mais une structure à taille humaine Des lacunes dans la communication pendant le 1er confinement mais c'est bien mieux maintenant.

Par Nat G. • Residence Les Clairieres , Pavillons-sous-Bois