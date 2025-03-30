Notre maman n'a malheureusement passé que 9 mois aux Jardins de Pantin. Nous avons néanmoins eu le temps de mesurer et apprécier l'accueil empreint de beaucoup d'empathie qui lui a été réservé. Que ce soit l'équipe soignante (incluant médecin, psychologue, infirmières et aide-soignants), les personnes en charge de l'animation de la vie de la résidence ou les équipes techniques, tous ont toujours fait preuve de disponibilité, de gentillesse et d'une vraie qualité d'écoute. Nous tenons à remercier particulièrement Yannick André, Directeur de l'établissement, qui sait clairement insuffler une vraie implication à l'ensemble de ses équipes. Maman a été très bien accompagnée et nous avons eu nous, ses enfants, le sentiment si rassurant de ne pas être seuls à ses côtés. Mention spéciale pour le jardin si agréable aux beaux jours !

Par Debruyne L. • Les Jardins de Pantin , Pantin