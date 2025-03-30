Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Pantin
Notre maman n'a malheureusement passé que 9 mois aux Jardins de Pantin. Nous avons néanmoins eu le temps de mesurer et apprécier l'accueil empreint de beaucoup d'empathie qui lui a été réservé. Que ce soit l'équipe soignante (incluant médecin, psychologue, infirmières et aide-soignants), les personnes en charge de l'animation de la vie de la résidence ou les équipes techniques, tous ont toujours fait preuve de disponibilité, de gentillesse et d'une vraie qualité d'écoute. Nous tenons à remercier particulièrement Yannick André, Directeur de l'établissement, qui sait clairement insuffler une vraie implication à l'ensemble de ses équipes. Maman a été très bien accompagnée et nous avons eu nous, ses enfants, le sentiment si rassurant de ne pas être seuls à ses côtés. Mention spéciale pour le jardin si agréable aux beaux jours !
Par Debruyne L. • Les Jardins de Pantin , Pantin
Étant donné que je réside à l'étranger, j'appréhendais beaucoup l'entrée de ma maman en EPHD. Cependant, j'ai été plus qu'agréablement surpris par l'accueil humain et chaleureux que toute l'équipe des Jardins de Pantin lui a réservé. Le personnel est véritablement adorable et fait preuve d'une grande écoute envers les résidents et leurs familles. Un grand merci pour avoir permis à notre famille de célébrer l'anniversaire de ma maman dans une salle mise à notre disposition, ce qui a rendu cette journée très spéciale. La famille et moi même sommes profondément rassurés de savoir ma maman entre de bonnes mains. Je ne peux que recommander chaleureusement Les Jardins de Pantin pour leur professionnalisme et leur humanité.
Par Laura (. • Les Jardins de Pantin , Pantin
Notre Maman a résidé aux Jardins de Pantin pendant plus de 3 ans. Nous avons été très satisfaits. L'accueil y est très chaleureux, le personnel aussi bien administratif que soignant est très compétent, dévoué et très à l'écoute des résidents et des familles. C'est un lieu de vie agréable, animée et où nous nous sommes sentis rassurés d'y laisser notre mère. Nous recommandons cette résidence et remercions le directeur et l'ensemble du personnel
Par Dolores R. • Les Jardins de Pantin , Pantin
Je suis venue 7 jours en stage dans cet établissement. Rien à dire. Tout le personnel était très accueillant. J'ai passé de très bons moments avec les résidents. L'ambiance était chaleureuse. Merci à l'équipe !
Par Chloé C. • Les Jardins de Pantin , Pantin
Ma belle mère y a terminé une existence plus que centenaire entourée du mieux que possible, même si elle n'était pas chez elle. Merci
Par Philippe G. • Les Jardins de Pantin , Pantin