Enfin les Beaux Monts ont une directrice ! C'est terminé la succession de directrices ou directeurs dits de transmission. Elle nous a accordé un rendez-vous pour faire le point sur la situation. Je n'ai mis que 4 étoiles pour l'instant et je suis persuadée que dans les mois qui viennent cet EHPAD méritera une étoile de plus. Le personnel est agréable et surtout très patient avec les résidants. La nourriture est correcte. Les locaux sont propres.

Par Martine • Résidence Les Beaux Monts , Montreuil