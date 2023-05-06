Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bobigny
Je suis très ravie de l'ensemble des personnels pour leur gentillesse,de leur attention et d'un bon état d'esprit a l'égard des résidents .Beaucoup d'humanité qui est placé au dessus du professionnalisme . Merci a l'ensemble des personnels de l'ehpad.
Par Chouku C. • Résidence Le Clos Des Peupliers , Bobigny
Merci à toute l’équipe ! Dédicaces particulières à Mouna Directrice qui gère cet établissement avec beaucoup de sérieux et d’humanité, et la super l’infirmière Mamou ☺️ ainsi que toute l’équipe de l’accueil. Ma maman y a séjourné pendant 7 bonnes années. Elle a repris goût à la vie grâce aux animations et à la bienveillance des soignants et de tout le personnel ce qui lui a permis de mieux appréhender son grand âge. Je n’ai pas eu à regretter mon choix en 2017, et je conseille vivement cet établissement à toutes les familles qui auraient ce choix très difficile de devoir placer son parent dans une maison de retraite. Valérie fille de Louise Dos Santos
Par Valérie H. • Résidence Le Clos Des Peupliers , Bobigny
Je suis intervenue pendant près de 2 ans au sein du Clos des Peupliers en tant que musicothérapeute. J'aurai bien voulu continuer mes ateliers pour les résidents mais ayant déménagée, cela n'est malheureusement plus possible. C'est une maison de retraite qui a le soucis de ces résidents et qui fait tout son possible pour leur bien-être avec une proposition d'activités variées. Je me suis toujours sentie bien accueilli par le personnel et les résidents sont attachants.
Par Lydie V. • Résidence Le Clos Des Peupliers , Bobigny
Un EHPAD centré sur l'humain. C'est avec bcp d'émotion que je rends hommage à l'ensemble du personnel de l'EHPAD "Le clos des peupliers" dans lequel ma maman a passé presque 10 ans, contre son gré à son arrivée mais qu'elle n'aurait quitter pour rien au monde par la suite. Malgré toutes les activités proposées, maman a choisi l'isolement, ayant pour seule compagnie indispensable que la chatte de l'établissement qui ne la quittait plus. Chacun-e a su prendre maman avec ses qualités et ses rébellions, respectant ses priorités vitales. Aujourd'hui maman n'est plus. Son vœu de non acharnement thérapeutique a été respecté et le personnel plein d'attention nous a appelés dès l'aggravation de son état. Je n'oublierai rien du respect, de la chaleur, de l'humanité, de la bienveillance de chacun-e pour qui j'éprouve admiration et reconnaissance. P
Par Pascale P. • Résidence Le Clos Des Peupliers , Bobigny
Une équipe soudée, dédiée au bien être des résidents, dans la bonne humeur.
Par Alexis L. • Résidence Le Clos Des Peupliers , Bobigny