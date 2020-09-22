Ma soeur est accueillie à la Maison des Lilas du groupe domusvi depuis septembre 2023. L'accueil a été convivial et les explications données complètes. Ma soeur a très vite apprécié le suivi par les auxiliaires de vie et les autres membres du personnel et en particulier A.D avec qui elle a eu une relation réciproque excellente. Il faut préciser que A.D s'entendait avec tous les résidents et que son départ récent vers un autre établissement va créer un vide. Merci à elle et merci à l'ensemble du personnel et direction pour que ce passage de vie se passe de la meilleure des manières.

Par Denis B. • Les Jardins des Lilas , Lilas