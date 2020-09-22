Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Lilas
J'ai apprécié travailler avec cette équipe chaleureuse et dévouée, qui s'efforce de faire le maximum avec les moyens mis à sa disposition.
Par Yôan W. • Les Jardins des Lilas , Lilas
Ma soeur est accueillie à la Maison des Lilas du groupe domusvi depuis septembre 2023. L'accueil a été convivial et les explications données complètes. Ma soeur a très vite apprécié le suivi par les auxiliaires de vie et les autres membres du personnel et en particulier A.D avec qui elle a eu une relation réciproque excellente. Il faut préciser que A.D s'entendait avec tous les résidents et que son départ récent vers un autre établissement va créer un vide. Merci à elle et merci à l'ensemble du personnel et direction pour que ce passage de vie se passe de la meilleure des manières.
Par Denis B. • Les Jardins des Lilas , Lilas
Après avoir effectué un stage de 5 mois au sein de l'établissement en tant que stagiaire de direction, je suis ravi d'avoir eu l'opportunité de découvrir l'établissement. L'ambiance est vraiment agréable. Je tiens à remercier ma directrice, Mme ABANE, ainsi que toute l'équipe pour avoir organisé une fête de départ qui m'a profondément touché.
Par Ahmet C. • Les Jardins des Lilas , Lilas
Tres bonne equipe. Etablissement chaleureux ! La direction est trés à l'ecoute et disponible.
Par Zoubida A. • Les Jardins des Lilas , Lilas
Résidence avec un très bonne ambiance le personnel très gentille Direction très sympa
Par David Z. • Les Jardins des Lilas , Lilas