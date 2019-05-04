Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Aubervilliers
J'ai dû me résigner à placer mon frère dans cette résidence il y a quelques semaines et je dois dire que mes craintes se sont effacées, le personnel y est compétent, souriant et empathique. Les locaux toujours propres, les menus variés et la cuisine propose même des activités aux résidents. Mon frère s'y sent bien et moi je ne culpabilise plus. Merci au directeur de nous avoir reçu su rapidement. Bravo aux équipes
Par Laetitia D. • Résidence Les Intemporelles , Aubervilliers
ETABLISSEMENT TRÈS FAMILIALE LE PERSONNEL EST TREÈS DÉVOUÉ ET ATTENTIONNÉ ENVERS LES RÉSIDENTS C'EST UNE MAISON QUE JE RECOMMANDE À100%
Par Elaine I. • Résidence Les Intemporelles , Aubervilliers
Très bon EPAD très propre les aides soignantes sont à l écoute des personnes âgés le personnel tres gentil le menu du restaurant très bon très beau jardin je recommande
Par Belinda B. • Résidence Les Intemporelles , Aubervilliers
C est avec beaucoup de tristesse et de douleur que j ai dû accepter que mon Papa soit placé dans une maison médicalisée. Depuis déjà deux mois qu'il réside aux Intemporelles ma douleur s efface grâce aux bons soins et à l attention de tout le personnel. J ai plaisir à lui rendre visite car je suis toujours bien accueillie et je me réjouis surtout de voir que mon Papa a trouvé ses marques dans ce cadre très lumineux, propre et chaleureux. Un grand merci à toutes les équipes et au Directeur M. Ausset toujours disponible et à l écoute.
Par Françoise P. • Résidence Les Intemporelles , Aubervilliers
Le directeur, l'équipe soignante sont disponibles et à l'écoute des résidents et de leur famille. Les aides soignants sont souriants et aimables. A chaque visite, je repars avec un sentiment de sérénité. L'établissement est très bien tenu et bien souvent il y a de la musique pour les résidents c'est très agréable. Quand on arrive, l'accueil est toujours agréable. Par ailleurs ça peut paraitre anodin mais ça sent bon quand on arrive ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres établissements.
Par Catherine R. • Résidence Les Intemporelles , Aubervilliers