C est avec beaucoup de tristesse et de douleur que j ai dû accepter que mon Papa soit placé dans une maison médicalisée. Depuis déjà deux mois qu'il réside aux Intemporelles ma douleur s efface grâce aux bons soins et à l attention de tout le personnel. J ai plaisir à lui rendre visite car je suis toujours bien accueillie et je me réjouis surtout de voir que mon Papa a trouvé ses marques dans ce cadre très lumineux, propre et chaleureux. Un grand merci à toutes les équipes et au Directeur M. Ausset toujours disponible et à l écoute.

Par Françoise P. • Résidence Les Intemporelles , Aubervilliers