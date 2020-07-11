BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Épinay-sur-Seine (93800)

3 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Épinay-sur-Seine

La résidence Jacques Offenbach est un très beau lieu de vie.

Par Aïtana L. Residence Jacques Offenbach , Épinay-sur-Seine

Merci pour la gentillesse envers les résidents, personnel sérieux à l'écoute , tant des soignants que des administratifs .

Par Nicole K. Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine

Plusieurs stages effectués auprès du groupe. Le personnel est chaleureux, à l’écoute, attentif et dévoué au bien-être des résidents, offrant un environnement sécurisé et stimulant. Le niveau de soins est attentionnée et professionnel de la part du personnel soignant. Résidence parfaite pour accueillir et prendre soin de vos proches. Je recommande vivement!

Par M’ Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine

Bon établissement propre et bien encadré

Par Jean-denys L. Residence Jacques Offenbach , Épinay-sur-Seine

Une très belle structure à dimension humaine. Équipe agréable et bienveillante. Je suis rassurée de savoir mon proche ici.

Par Maryline Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine

Maisons de retraite / EHPAD proche de Épinay-sur-Seine

Départements proche de de Seine-Saint-Denis