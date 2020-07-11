Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Épinay-sur-Seine
La résidence Jacques Offenbach est un très beau lieu de vie.
Par Aïtana L. • Residence Jacques Offenbach , Épinay-sur-Seine
Merci pour la gentillesse envers les résidents, personnel sérieux à l'écoute , tant des soignants que des administratifs .
Par Nicole K. • Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine
Plusieurs stages effectués auprès du groupe. Le personnel est chaleureux, à l’écoute, attentif et dévoué au bien-être des résidents, offrant un environnement sécurisé et stimulant. Le niveau de soins est attentionnée et professionnel de la part du personnel soignant. Résidence parfaite pour accueillir et prendre soin de vos proches. Je recommande vivement!
Par M’ • Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine
Bon établissement propre et bien encadré
Par Jean-denys L. • Residence Jacques Offenbach , Épinay-sur-Seine
Une très belle structure à dimension humaine. Équipe agréable et bienveillante. Je suis rassurée de savoir mon proche ici.
Par Maryline • Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine