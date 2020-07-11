Plusieurs stages effectués auprès du groupe. Le personnel est chaleureux, à l’écoute, attentif et dévoué au bien-être des résidents, offrant un environnement sécurisé et stimulant. Le niveau de soins est attentionnée et professionnel de la part du personnel soignant. Résidence parfaite pour accueillir et prendre soin de vos proches. Je recommande vivement!

Par M’ • Les Jardins d'Epinay , Épinay-sur-Seine